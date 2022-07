Largo alle imprenditrici 

Fornire gli strumenti adeguati per consentire alle donne ogliastrine di sviluppare competenze, attitudini, idee di impresa. È la mission della consigliera di parità della provincia di Nuoro Lorena Urrai che, insieme al consorzio Sol.co.Nuoro, ieri ha inaugurato l’apertura dello sportello per l’imprenditoria femminile, così da supportare, indirizzare e aiutare le donne che vogliono fare impresa. E per fare ciò, si avvalgono dell’ausilio dello psicologo del lavoro, Stefano Statzu, 37 anni di Oristano, che sarà il responsabile dello sportello e che già oggi ha accolto la prima richiesta di consulenza.

Il servizio

Lo sportello accoglie le donne che hanno voglia di reinventarsi o di aprire una nuova attività o che cercano indicazioni su come realizzare qualcosa, come reperire dei fondi e agevolazioni, quale strada intraprendere, anche formativa, per emanciparsi e realizzare idee e sogni nel cassetto. Un’attività di consulenza imprenditoriale e di orientamento al lavoro, messa in campo per contrastare il tasso di disoccupazione femminile del territorio, aggravato dalla crisi pandemica e dall’ulteriore shock nel mercato del lavoro femminile. «Questo sportello - spiega Lorena Urrai - è una delle azioni previste nel piano locale 2022, per offrire alle donne un supporto per realizzare la loro idea imprenditoriale, fondamentale per lo sviluppo della loro professionalità. Sono molte le azioni che si possono mettere in atto e penso a settori come l’artigianato, il terzo settore o il turismo, sia rispetto allo sviluppo di quello che c’è che alla creazione di nuove opportunità».

Gli obiettivi

La presidente del consorzio Sol.co., Marina Spanu, sottolinea: «Fare impresa al femminile permette di superare il divario. Lavoriamo sull’orientamento alle offerte, alle opportunità formative che offre il territorio, valore aggiunto per lo sportello. Cercheremo di intessere rapporti con tutti gli enti del territorio, così da creare una rete che possa rispondere efficacemente ai bisogni delle donne. È un amplificatore perché le donne possono intercettare delle opportunità”. Lo sportello, aperto un giorno a settimana a Nuoro e uno al mese a Lanusei con la possibilità di incremento del servizio in base alle richieste ha sede nei locali della Provincia. Si potrà accedere liberamente o su appuntamento. Il subcommissario della zona omogenea dell’Ogliastra, Tonino Mereu sottolinea l’importanza dell’orientamento: «Lo sportello è una delle attività che sta mettendo in atto, assieme a una serie di attività di sensibilizzazione, per contrastare il disagio della condizione femminile nel mondo del lavoro, per supportare le donne che vogliono fare impresa allargando gli orizzonti delle opportunità. In Ogliastra c’è necessità di orientamento, supporto e conoscenza, per il mondo maschile figuriamoci per quello femminile».