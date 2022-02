«L’area per i camper? Abbandonata» 

C’è il rischio concreto che su Sardara non sventoli più la “Bandiera gialla”. Il riconoscimento esclusivo era ottenuto sette anni fa dopo l’inaugurazione dell’area sosta camper nel pieno centro della cittadina termale. Per l’associazione “Campeggiatori turistici d'Italia”, oggi «l’area si trova in uno stato di degrado assoluto». Pertanto non si ci sono le condizioni «a favore del “turismo del movimento”. Ora l’impegno del sindaco, Giorgio Zucca, non è solo quello di salvare un servizio importante, ma «di trasferire l’area camper in una più idonea e più ampia».

La lettera

La decisione dell’Associazione Campeggiatori di cancellare il punto di accoglienza degli amanti del turismo in movimento nella cittadina delle terme di Santa Mariaquas è nata in seguito ad un sopralluogo dei loro tecnici. Rapporto imbarazzante: area abbandonata, colonnine per la ricarica dell’acqua scollegate, nessuna zona ombreggiata. La lettera inviata al Comune non lascia dubbi: «Il nostro gruppo – scrive il presidente dell’associazione, Guido Chiari – ha creato un sito per far conoscere ai camperisti i luoghi dove sostare in sicurezza e trovare un’adeguata accoglienza. Per gli equipaggi e i loro mezzi. Ci dispiace constatare che i nostri ospiti siano di fatto provati di ogni servizio a Sardara». Alla fine un invito: «Chiediamo la disponibilità per un intervento che che ridia qualità, funzionalità e i servizi. Diversamente saremo costretti a eliminarvi dal registro nazionale e a darne notizia a livello nazionale e internazionale».

Il Comune

«Offrire un servizio al turismo – dice il sindaco Zucca – è fondamentale per un paese termale. Ci impegneremo per correre ai ripari. Non permetteremo che la bandiera gialla ci venga tolta. La Giunta si è attivata per recuperare i fondi necessari per sistemare l’area sosta, con i servizi richiesti. Trattandosi di una piccola piazza che al massimo può accogliere sei camper, stiamo lavorando per individuare una località più grande, anche perché quella attuale comporta disagi ai residenti della zona».