L’area industriale rivede la luce 

Su Baccasara (ri)splende il sole. Le strade sono più larghe, il numero di buche è crollato ai minimi storici e i comparti sono di nuovo illuminati. Non accadeva da oltre dieci anni. Anche la segnaletica è stata potenziata, i marciapiedi curati e al depuratore il cantiere per il potenziamento è in piena attività. Il percorso di rinascita, intrapreso senza balzelli per gli insediati, offre segnali tangibili. «In più - fa notare il presidente del Consorzio industriale, Franco Ammendola, 71 anni, in carica da gennaio 2021 - abbiamo un bilancio in attivo di 208 mila euro. Ma soprattutto abbiamo riportato fiducia nel rapporto tra insediati e Consorzio: oggi si lavora nel segno della collaborazione».

I cambiamenti

Transitando a Baccasara l’automobilista ha il sollievo di non piombare dentro una buca ogni centro metri. Salvo qualche tratto, dove ancora resistono criticità, il resto del reticolato è stato ammodernato. Le modifiche più consistenti alla viabilità sono state apportate nell’area commerciale, dalla zona dell’ex centrale ortrofrutticola al distaccamento dei Vigili del fuoco. Qui l’impresa Sarda lavori, aggiudicataria degli appalti, ha realizzato due rotonde che incrementano la sicurezza, ha allargato la carreggiata e abbattuto le recinzioni lungo i vecchi vasconi della Cartiera. Per la manutenzione generale la precedente amministrazione aveva disposto una tassa per gli insediati. «Noi - sottolinea Franco Ammendola - abbiamo revocato quei balzelli. Il vecchio consiglio d’amministrazione chiedeva 300 mila euro per gli interventi di sfalcio dell’erba e la manutenzione: l’abbiamo fatto senza chiedere un centesimo agli imprenditori che già attraversano una fase delicata».

Le reazioni

Un tempo tra i capannoni soffiavano venti di guerra contro gli amministratori consortili. «Ma ora - afferma Attilio Murru (61), titolare dell’azienda alimentare Pane e dolce - mi pare ci sia un oggettivo miglioramento della situazione. È stata resa dignità a un quartiere diventato sempre più importante e attraente. Sicuramente gli ultimi interventi sono uno stimolo anche per altri insediamenti e ispirano nuovi investimenti anche per le proprie attività. Il presidente merita un plauso». Punto di vista condiviso anche da Riccardo Mulas (34), presidente di Ogliastra yacht service e dell’associazione degli insediati di Baccasara: «Ora il Consorzio sta recitando il ruolo che avrebbe sempre dovuto svolgere: gestire soldi pubblici e introiti propri per garantire lo sviluppo della zona».