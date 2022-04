L’area camper rischia la chiusura 

Non bastava la temporanea chiusura dell’area camper a Buggerru per via dei lavori di riqualificazione.Ora a Iglesias è a rischio l’unica altra zona attrezzata e preposta all’ospitalità dei mezzi nel Sulcis iglesiente.

L’area

Dal 2004 nella località di Masua, a due passi da Porto Flavia e a 50 metri dal mare, la società “La nuova colonia” ha gestito uno spazio dedicato all’accoglienza dei caravan. Ma l’ultimo camper ha abbandonato la piazzola alla fine della scorsa stagione estiva e da allora, i molti utenti che cercano d’accedevi, s’imbattono in uno spazio limitato da un cancello chiuso, inaccessibile a qualsiasi tipo di servizio; dall’allaccio elettrico, allo scarico dei serbatoi di raccolta dei reflui, dai servizi igienici, alle docce calde. Il motivo della chiusura sarebbe riscontrabile nella comunicazione ricevuta dalla società privata da parte di Igea, la quale ha annunciato l’intenzione di mettere a bando alcuni immobili e alcune aree, fra cui quella che ospita i camper. «La società non ha ricevuto nessuna comunicazione per la chiusura dello spazio - precisa il responsabile dell’area risorse di Igea, Mario Podda - l’area in questione è detenuta sulla base di una scrittura privata del 2016 e l’impegno dell’autorizzazione prevedeva, qualora ci fosse stato un bando pubblico e loro non fossero stati gli aggiudicatari, la resa dell’area in questione. L’interesse primario di Igea è quello di avere delle forme di concessione che passino attraverso dei bandi pubblici per l’assegnazione dei beni. Questo è stato comunicato al privato all’inizio dell’anno, l’intenzione di bandire l’area». Una dinamica che per l’ente si concretizzerà verosimilmente prima della stagione estiva, ma che di fatto, tempistiche alla mano, potrebbe mettere a rischio la presenza dell’unica zona attrezzata ad ospitare i caravan.

Il servizio

L’area camper di Masua è stata da 17 anni a questa parte un punto di riferimento per migliaia di veicoli ricreazionali e la mancanza del servizio non rappresenta soltanto una criticità per i potenziali fruitori, ma anche un danno per l’immagine dell’intero territorio proprio alle porte dell’estate. Intanto sulla vicenda irrompe il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai, che con la gestione diretta di alcuni siti minerari, si è reso protagonista di una politica incentrata sul rilancio del settore turistico e ora punta il dito sull’imminente messa al bando: « Igea si occupi delle bonifiche invece di fare l’ immobiliarista - puntualizza Usai - non è il soggetto preposto all’organizzazione di bandi con finalità dei servizi turistici, si tratta altresì di un atto spettante ai Comuni» . Sarebbe per Usai la legge 83 del 1998 a dichiarare che tutte le aree minerarie debbano essere consegnate ai Comuni: «Dal 2019 chiediamo di acquisirle - prosegue il sindaco - nella fattispecie quelle che partono dalla pineta di Masua e arrivano alle case. Abbiamo in progetto di istallare degli info Point e organizzare i servizi turistici attorno al sito di Porto Flavia. Ma la Regione è sorda, non riesco ad ottenere delle risposte. Impediremo che Igea continui ad occuparsi di vicende che non le competono. Siamo noi i soggetti titolari alla programmazione delle attività turistiche».