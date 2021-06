L’area artigianale apre al commercio 

La zona artigianale di Muravera diventerà (anche) commerciale. La nuova destinazione – una variante non sostanziale - è stata approvata dal Consiglio comunale con l’astensione di entrambi i gruppi di minoranza.

La scelta

L’area si trova in località San Giorgio (periferia sud di Muravera, dove c’è anche il capannone dell’ex centrale agrumicola) e sino ad oggi è stata destinata ad attività artigianali, piccole industrie, laboratori e depositi. Un’area che, in ogni caso, non è mai decollata «ma che adesso – ha detto il sindaco Salvatore Piu – grazie anche alla prospettiva della zona commerciale, potrà fiorire in maniera definitiva».

Le perplessità

Le opposizioni in Consiglio comunale hanno espresso forti perplessità. Valerio Boi, capogruppo di “Officina Murera”, critica le modalità con le quali si sta procedendo a trasformare la zona artigianale in zona commerciale: «A San Giorgio le opere di urbanizzazione non sono state ancora completate e le aree verdi in cessione sono del tutto abbandonate. In ogni caso mi viene difficile pensare che in una zona artigianale possano convivere fianco a fianco un gommista, un meccanico e un fabbro con una pasticceria o con un negozio di prodotti agroalimentari». Inoltre «c’è da prendere in considerazione la viabilità, non può restare così ma deve essere ampliata. Servono sicuramente più aree da destinare ai parcheggi».

Gianfranco Sestu, capogruppo di “Obiettivo Muravera”, pone l’accento sui rischi per il tessuto commerciale del centro urbano. «A nostro avviso – sottolinea Sestu – è un errore trasformare la zona artigianale e industriale in una nuova zona commerciale senza porre un limite alle volumetrie e alle superfici. Se questa proposta non viene studiata nei dovuti modi si corre il rischio di svuotare ancor più il centro urbano sino ad arrivare ad una morte commerciale delle piccole attività presenti».

I negozianti

L’iniziativa inoltre, secondo il consigliere di minoranza, contrasterebbe con la volontà di far crescere il centro del paese: «Per rendere Muravera un paese turistico – conclude Sestu – occorre riqualificare la viabilità, i marciapiedi, i percorsi pedonali. Ecco, vogliamo che i turisti affollino il paese e invece cosa facciamo? Creiamo zone commerciali fuori dal contesto urbano centrale». Entrambi i consiglieri di minoranza, infine, lamentano il fatto che lo stesso sindaco Piu quindici anni fa si oppose alla trasformazione della zona artigianale in commerciale.

Il sindaco

Il primo cittadino di Muravera difende la proposta della maggioranza in Consigli ocomunale: «Adesso – afferma Piu – i tempi sono cambiati. Possibile che nessuno si sia mai chiesto come mai nella zona industriale di San Vito si possano aprire dei negozi e a Muravera no? A soli due passi dal nostro paese ci stanno portando via tutto. Io non voglio più vedere una nuova grande catena commerciale che apre a San Vito senza concorrenza, e la concorrenza è la possibilità di aprire anche a Muravera». E dunque «procederemo in questa direzione, senza tentennamenti. Occorre recuperare il tempo perduto».

