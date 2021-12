L’archivio storico arriva online 

Il Circolo è stato fondato ufficialmente, come Gabinetto di Lettura, nel 1852, da un gruppo di intellettuali del paese che era solito riunirsi per discutere i principali avvenimenti del giorno, di politica e per giocare a carte. Nel 1890 l’assemblea delibera il cambio di denominazione in Circolo di Lettura. Nel 1890 risultano iscritti al sodalizio 40 soci e 28 soci onorari tra i quali Francesco Cocco-Ortu, Salvatore Parpaglia, Giovanni Maria Solinas Apostoli, Filippo Garavetti, Francesco Pais, il sacerdote Michele Licheri e Serafino Delogu. «Ancora oggi – viene precisato nella delibera adottata dall’esecutivo comunale - il Circolo di Lettura rappresenta un importante punto di riferimento per scrittori e intellettuali del territorio. Il progetto intende sviluppare percorsi intergenerazionali di scambio e confronto che abbinino l’uso delle tecnologie a quelli del dialogo, mettendo in rilievo l’importanza della tradizione culturale e le potenzialità di utilizzo di nuovi modelli e linguaggio divulgativo. L’obiettivo del progetto è favorire l’accesso alla conoscenza, l’accessibilità e la fruizione delle raccolte e delle testimonianze storiche che documentano le vicende del territorio del Guilcier e della provincia di Oristano, affiancando agli strumenti tradizionali di approccio diretto, quelli digitali e di utilizzo di software di catalogazione».

Digitalizzare e mettere in rete l’archivio storico del Circolo di lettura, attivo nella cittadina del Guilcier dal 1848. È questo l’ambizioso progetto che il partenariato costituito dal Circolo e dal Comune di Ghilarza punta a mettere in piedi partecipando al bando indetto dalla Fondazione di Sardegna. In questo modo si potrebbero recuperare e valorizzare documenti storici, rendendoli disponibili al pubblico con la digitalizzazione e la successiva presentazione in rete. Al circolo sono infatti presenti un archivio storico e una biblioteca che contengono testi e documenti di notevole importanza.

La tutela

Le origini

In questi giorni il Comune ha aderito anche a un altro partenariato con l’Associazione per Antonio Gramsci per il progetto “Nino per strada”. Obiettivo coinvolgere bambini e ragazzi per la realizzazione di un murale. Si terrà un laboratorio legato agli episodi salienti della vita di Gramsci. Anche in questo caso l’associazione sta partecipando al bando Fondazione di Sardegna.

