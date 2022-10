L’archeologia incanta i visitatori 

Boom di presenze ai siti archeologici dell’Alto Oristanese. A fare il pieno è Santa Cristina, ma i dati sono più che positivi anche per Losa e le antiche terme di Fordongianus. Passate le restrizioni legate all’emergenza sanitaria sono ripresi gli arrivi di tanti turisti da tutto il mondo.

Santa Cristina

Nel complesso archeologico dove il pozzo sacro costituisce l’attrazione principale a metà ottobre i numeri erano già da record con 56.411 visitatori, superando di alcune migliaia il dato complessivo del 2019 con 52.259 presenze. Nel 2020 si sono fermati a 27.658 e nel 2021 a 34.167. Grande soddisfazione all’Archeotur che gestisce il sito. Il presidente Massimo Muscas sottolinea: «Il dato è più che positivo e questo ci lascia ben sperare su ciò che stiamo realizzando e su quella che è l'attività di promozione. È vero che questa è un'annata da record per tutti, perché la Sardegna è stata presa in grande considerazione dopo il Covid. Noi siamo molto soddisfatti e speriamo che la guerra finisca in modo da guardare anche alle 70 mila presenze. È stata un'annata più internazionale delle altre. Abbiamo avuto una presenza molto significativa dagli Stati Uniti. E poi Messico, Colombia, anche tanti inglesi, spagnoli, tedeschi e moltissimi olandesi. Non sono mancati gli italiani. Stiamo cercando di collaborare con Losa e Fordongianus».

Losa

Al 30 settembre le presenze si attestavano a 20 mila. I dati complessivi del 2019 parlano di 26.073 visitatori, crollati nel 2020 a 10.960 e nel 2021 a 13.300. Numeri dunque in aumento, ma c’è cautela. Dario Vinci, presidente della coop Paleotur che gestisce il sito, spiega: «Nonostante ci sia stata una ripresa, ancora non siamo arrivati ai numeri del 2019. Uno degli obiettivi per il 2023 è incrementare gli arrivi e il fatturato in modo da creare anche nuovi posti di lavoro. Per il futuro ci auguriamo inoltre che vengano finanziate nuove campagne di scavo in modo da riportare alla luce il villaggio sepolto e renderlo fruibile». A Losa in prevalenza sono arrivati italiani, tedeschi e turisti dell’Est-Europa.