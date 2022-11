L’Arbus resiste a Carbonia 

Carbonia 1

Carbonia (4-3-3) : Idrissi, Orrù, Serra, Andrea Mastino, Hundt, Dore (30’ st Fabio Mastino), Porru, Mancini (1’ st Agostinelli), Muscas, Monteiro, Porcheddu. In panchina Billai, Pitzalis, Deluna, Idili, Sartini, Cappelli, Cocco. Allenatore Diego Mingioni.

Arbus (4-4-2) : Manfredi, Ibba, Spinale, Carrascosa (27’ st Pusceddu), Scanu, Canargiu, Carta, Corda, Galloni, Gaita, Atzori (10’ st Samuele Concas). In panchina: Pilloni, Murtas, Edoardo Concas, Pedoni. Allenatore Lello Floris.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 46’ Gaita; nella ripresa 7’ Agostinelli.

Note : a mmoniti Monteiro, Atzori, Spinale, Serra, Idrissi, Carta, Scanu. Angoli 7-1 per il Carbonia. Recupero 2’ pt-5’ st.

Carbonia. Il Carbonia incamera il sesto risultato utile consecutivo ma festeggia poco per l’1-1 di ieri in casa contro l’Arbus: gara a tratti anonima, confusa, quasi isterica (una quarantina i falli fischiati nella ripresa, circa uno al minuto: in pratica non si è giocato). Una mezza involuzione rispetto a quanto di buono fatto vedere in ottobre. Con due attenuanti: un Arbus roccioso (che con un po’ di fortuna avrebbe vinto) e le assenze di Prieto e (inizialmente) di Fabio Mastino. In più ci si è messa la iella: al 18’ Dore ha centrato il palo interno su deviazione del portiere.

La partita

Il patatrac al 1’ di recupero del primo tempo: su cross per certi versi innocuo saltano in molti, soprattutto i difensori e il portiere del Carbonia, ma l’unico che la spizza di testa è Gaita che segna lo 0-1 per gli ospiti. Lo choc svanisce al 7’ della ripresa: azione tambureggiante al limite dell’area, palla che filtra per Agostinelli il quale di destro batte il portiere in uscita. Sale l’entusiasmo, ma il destro di Monteiro dai 20 metri è bello ma non insidioso. Viceversa l’Arbus ha il match-point al 18’: Gaita manda in profondità Samuele Concas che in area di collo centra la traversa ed esce. La gara è aperta ma spezzettata da un’infinità di falli, spesso tattici o legati all’agonismo a mille. Potrebbero decidere, da una parte o dall’altra, gli episodi.

Il finale

Porcheddu (mancino) al 32’ ha sul destro la palla gol per il Carbonia ma il suo tiro violento è centrale. La parata di Idrissi dopo 2’ vale quanto un gol: il portiere del Carbonia vola all’incrocio dei pali per levare una fucilata di Gaita da 25 metri. Nei minuti finali l’Arbus arretra, il Carbonia trova a stento spazi ma crea comunque qualche insidia: al 37’ una bomba di Muscas colpisce il paletto esterno della porta, poi Porcheddu su corner arriva solo all’impatto col pallone ma di testa lo schiaccia troppo. Il Carbonia allunga la striscia positiva, ma il pubblico biancoblù attendeva un altro risultato .

