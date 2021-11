«L’arbitro non può pagare di persona per una sconfitta» 

«L’associazione ha avviato una campagna nazionale di reclutamento #DiventArbitro . A novembre in tutta la regione sono iniziati i corsi nelle nove sezioni: Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Sassari e Tortolì e saranno programmati nuovi corsi agli inizi del 2022 in base alle richieste che arriveranno alle sezioni». Riscontrate un avvicinamento da parte dei giovani?

Ha un obiettivo di mandato: far crescere giovani arbitri. Marcello Angiuoni, 45 anni, originario di Siena ma oristanese da sempre, da due anni guida l’associazione in Sardegna. Il presidente dell’Aia nell’Isola è un ingegnere: lavora in un Comune ed esercita la libera professione. Traccia un profilo positivo sullo stato di forma del movimento: «Il mondo arbitrale sardo gode di ottima salute», dice Angiuoni, «grazie al lavoro portato avanti negli ultimi anni, riscontrabile anche a livello nazionale dalla presenza di nostri associati». Quanti siete?

«Circa novecento».

Ma quanti arbitri, effettivamente, dirigono gare?

«Sono 650 gli associati impegnati nelle gare sezionali, regionali e nazionali».

A che punto sono i corsi organizzati dall’Aia?

«L’associazione ha avviato una campagna nazionale di reclutamento #DiventArbitro . A novembre in tutta la regione sono iniziati i corsi nelle nove sezioni: Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Sassari e Tortolì e saranno programmati nuovi corsi agli inizi del 2022 in base alle richieste che arriveranno alle sezioni».

Riscontrate un avvicinamento da parte dei giovani?

«La maggior parte degli aspiranti arbitri hanno tra 15 e 20 anni; da questa stagione sportiva possono iscriversi ragazzi e ragazze da 14 a 40 anni».

Quante sono le ragazze che arbitrano nell’Isola?

«Abbiamo circa 120 associate. Il numero negli ultimi anni è in costante crescita».

Qualcuna ha le doti per emergere pure a livello nazionale?

«Sono circa 80 le ragazze sotto i 25 anni che arbitrano a livello sezionale e regionale e che hanno buone possibilità di emergere; alcune operano a livello nazionale nel calcio a cinque e in Serie D col ruolo di assistente».

Il dialogo con calciatori e allenatori è sempre costruttivo?

«Il dialogo in ogni contesto è costruttivo se finalizzato al confronto e alla crescita reciproca».

E con i dirigenti?

«Al riguardo abbiamo organizzato incontri con le società di Eccellenza, Promozione e calcio a cinque in cui sono stati coinvolti e il riscontro è stato positivo. Stiamo organizzando in accordo con la Lnd altri incontri con le società Prima categoria».

Da un anno a questa parte le aggressioni agli arbitri in campo nell’Isola sono state sei. Che dire?

«Bisogna crescere culturalmente e percepire la figura dell’arbitro come un atleta che deve applicare il regolamento del gioco del calcio. Il ruolo non sempre è facile e, a volte, si commettono degli errori. Ma dobbiamo fare in modo che l’arbitro non risulti il capro espiatorio per le sconfitte di una o dell’altra squadra».

Il doppio tesseramento può aiutare a migliorare i rapporti?

«La modifica regolamentare introdotta in questa stagione sportiva può aiutare i rapporti tra calciatori ed arbitri perché potrà permettere ai giovani calciatori di arbitrare, diventando quindi attori protagonisti di un mondo verso il quale a volte si entra in conflitto. Inoltre questa nuova possibilità arricchirà giocatori e arbitri sotto l’aspetto della cultura sportiva».

Lei per quanti anni ha arbitrato?

«Ho iniziato all’età di 15 anni e arbitrato per circa 12 anni fino alla Serie C».

Il fischietto che ha maggiormente apprezzato?

«Ho avuto la fortuna di partecipare, quando avevo circa 19 anni, a un incontro tecnico nazionale con relatore Pierluigi Collina. Ritengo sia l’eccellenza italiana».

Quello che, secondo lei, è il migliore oggi in Italia?

«Sono tanti gli arbitri che sto apprezzando in questa stagione, è riduttivo fare solo un nome».

E in Sardegna?

«Posso dire che i migliori visto l’inquadramento nella massima categoria sono Antonio Giua e Gian Luca Sechi. Sto apprezzando molto la grande disponibilità degli associati nazionali di calcio a 11 e di calcio a 5, che quando, liberi dalle designazioni, mettono a disposizione della regione e delle sezioni le loro conoscenze tecniche per aiutare i ragazzi “in campo” e la loro professionalità per promuovere il reclutamento. Gli arbitri che apprezzo maggiormente sono tutti i ragazzi e le ragazze che ogni settimana, con tanti sacrifici, scendono in campo per seguire il loro sogno».

C’è la possibilità, anche in prospettiva, di vedere un altro Giua in A o B?

«Sì, ci speriamo tanto. Abbiamo un gruppo di giovani arbitri e assistenti nelle Commissioni nazionali sia in C che in D, che hanno ottime prospettive di crescita».

Trova differenze, nel mondo arbitrale e nel calcio in generale, dai suoi tempi a oggi?

«Il calcio e il mondo arbitrale si sono giustamente adeguati. Nell’ultima fase della mia esperienza al nazionale si iniziava a discutere di dinamiche con l’ausilio di video delle partite svolte nella categoria. Ora gli associati regionali e sezionali svolgono riunioni tecniche periodiche analizzando e commentando i video delle loro partite, per capire eventuali errori e, con il nostro supporto, avere una immediata e concreta soluzione alle difficoltà incontrate nel valutare una dinamica di gioco».

Il Var aiuta realmente gli arbitri o resta – come ritiene qualcuno – una certa ritrosia al suo utilizzo?

«Il Var e la tecnologia, sviluppata negli ultimi anni, aiutano sicuramente gli arbitri in campo. Non vedo ritrosia nell’utilizzo ma penso che al centro rimane giustamente sempre l’arbitro in campo».

Qual è l’obiettivo del suo mandato?

«Far crescere nuovi ragazzi e ragazze per i ruoli nazionali, proseguendo il percorso iniziato circa dieci anni fa dal mio predecessore Francesco Cabboi. Potrò centrarlo grazie al costante e continuo supporto della squadra del Comitato regionale e delle sezioni. Ma anche grazie al fondamentale ruolo degli osservatori arbitrali: mi riferisco agli associati che, dopo l’esperienza sul campo, ogni settimana si mettono a disposizione dell’associazione come formatori».

