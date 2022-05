l’aquila vola sul taloro 

L’Aquila (4-3-3) :De Chirico; Tempestilli, Scognamiglio, Brunetti, Romanucci; Massetti, Mantini, Dinorcia; Shiba, Di Ruocco (26’st Saurino), Percole (41’st Ponzi). In panchina: Meo, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Colombatti, Di Matteo, Saurino, Florindi, Basile. Allenatore Lo Re.

Taloro (4-3-3) : Forzati; Soro, A. Fadda, Castro, Mastio; M. Fadda (15’st Pusceddu, 41’st Sedilesu), Delussu (15’st Fois), Secchi; Falchi, Littarru, Mele. In panchina: Mozzo, Fois, Porcu, Meloni, Corona, Pusceddu, Sedilesu, Ortu, Cammarota. Allenatore Fadda.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Taloro 1

L’Aquila 3

Taloro (4-3-3) : Forzati; Soro, A. Fadda, Castro, Mastio; M. Fadda (15’st Pusceddu, 41’st Sedilesu), Delussu (15’st Fois), Secchi; Falchi, Littarru, Mele. In panchina: Mozzo, Fois, Porcu, Meloni, Corona, Pusceddu, Sedilesu, Ortu, Cammarota. Allenatore Fadda.

L’Aquila (4-3-3) :De Chirico; Tempestilli, Scognamiglio, Brunetti, Romanucci; Massetti, Mantini, Dinorcia; Shiba, Di Ruocco (26’st Saurino), Percole (41’st Ponzi). In panchina: Meo, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Colombatti, Di Matteo, Saurino, Florindi, Basile. Allenatore Lo Re.

Arbitro : Sangiorgi di Chieti.

Reti : 1’ st Massetti, 3’ st Percole, 31’ st Secchi, 33’ st Saurino.

Note : ammonito Soro; recupero 1’pt, 6’st. Spettatori 500.

GAVOI. Succede tutto nel secondo tempo al Maristiai dove il L’Aquila ha la meglio sui padroni di casa del Taloro. Partita condizionata dal caldo, la maggiore freschezza atletica degli ospiti ha fatto la differenza alla distanza.

La partita

La prima occasione è per gli aquilani con Percole che si invola verso la porta di Forzati ma la conclusione è imprecisa e si spegna sull’esterno della rete. Al 9’ primo squillo del Taloro: punizione di Falchi da 25 metri che si stampa sulla traversa con De Chirico battuto. Il Taloro prova ad alzare il ritmo e si rende pericoloso con Secchi su sponda di Falchi. Il L’Aquila è sempre pronto a ripartire appena riconquista palla e su un recupero sulla trequarti avversaria va vicino al vantaggio con Dinorcia, salva Forzati in allungo. Al 37’ su un campanile innocuo, Mantini sfrutta l’indecisione della difesa gavoese e calcia a colpo sicuro costringendo Forzati a una grande parata.

Secondo tempo

Pronti via arriva la doccia gelata per il Taloro: Massetti recupera palla sulla trequarti e fa partire un gran destro che finisce all’angolino con Forzati che si allunga ma non ci arriva. Due minuti dopo il L’Aquila trova il secondo gol con Percole bravo a sfruttare un’imbucata di Dinorcia e a mettere la palla sotto la traversa. I gavoesi provano a reagire ma le forze iniziano a mancare e le azioni sono imprecise. Al quarto d’ora bella azione di Falchi sulla linea di fondo, la conclusione è respinta dal portiere con i piedi.

L’illusione

Al 31’ della ripresa il Taloro accorcia le distanze con un’azione vista molte volte al Maristiai: traversone sul secondo palo per la testa di Mele che la rimette al centro per l’accorrente Secchi che di testa batte De Chirico. La gioia dura solo due minuti e Saurino gela il pubblico di casa con un eurogol dalla trequarti con la palla che batte sulla traversa ed entra in porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata