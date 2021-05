L’appello di Sarah commuove l’Isola: «Vi ringrazio tutti» 

Era una sogno ma adesso è certo che prima o poi diventerà realtà. Sarah Sarritzu la 26enne studentessa in Scienze umane affetta da una malattia rara (la sindrome di Ehlers-Danlos) e costretta su una sedia rotelle che vuole vedere ancora una volta il mare cristallino delle calette sarde, presto potrà esaudire il suo desiderio.

Dopo l’appello lanciato dalla madre Elisabetta Atzori, 54 anni, in tantissimi si sono offerti di mettere a disposizione una barca attrezzata per accompagnare la giovane e per consentirle anche di poter fare il bagno. Da Nord a Sud dell’Isola è una lunga onda di solidarietà: associazioni, privati, e persino il sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, hanno dato la loro disponibilità per esaudire il desiderio della ragazza, anche ieri costretta ad affrontare una giornata difficile per via della malattia.

La ragazza

«Sono molto contenta e grata per tutte le persone che si sono offerte di aiutarmi», ha detto ieri Sarah Sarritzu, «ringraziamo tutti ed è bello sapere che esistono ancora persone di buon cuore in questo mondo». Sempre vicino a lei mamma Elisabetta Atzori che ha raccontato: «Ci hanno chiamato in tanti. Il sindaco di Baunei ci ha dato il recapito di un operatore del settore che ci accompagnerebbe nelle più belle cale dell’Isola da Goloritzè a Mariolu, ma come abbiamo già detto a un’altra gentilissima persona che da Santa Teresa di Gallura si è offerta di portare Sarah tra le spiaggette dell’arcipelago de La Maddalena, per lei è molto difficile spostarsi». Più fattibili paiono le altre offerte: «Ne sono arrivate da Villasimius e dal porto di Capitana. Adesso valuteremo, né parlerò bene con Sarah e vedremo cosa vorrà fare».

L’appello sui social

L’appello era stato lanciato sulla pagina Facebook di un gruppo di cittadini quartesi. «Scrivo questo post sperando che possiate aiutarmi a trovare una persona con un’imbarcazione per poter avverare il desiderio di mia figlia Sarah. È una ragazza di 26 anni affetta da una malattia rara, costretta sulla sedia a rotelle e alla nutrizione in vena in quanto impossibilitata a mangiare» aveva scritto Elisabetta Atzori, «fino a qualche anno fa, riuscivamo ad andare al mare, perché qualche passetto con l’aiuto di una persona riusciva a farlo e con la passerella che arrivava quasi alla battigia riusciva ad arrivare dentro l’acqua, ma ormai da qualche tempo, non riesce più a fare neanche quello». Il sogno è «farle vivere una giornata speciale. Cerco una persona che abbia un’imbarcazione con lo spazio per far salire Sarah con la sua sedia a rotelle e che sia disposto a passare una giornata con noi per farle visitare le calette che lei ha sempre desiderato visitare e che le permetta di poter fare il bagno. Ringrazio chi condividerà questo appello sperando in un esito positivo».

E a condividerlo sono stati tantissimi dando così alla ragazza la speranza. «Non ci aspettavamo assolutamente tutta questo affetto», dice ancora la madre, «mai ci saremmo immaginate che tante persone si prendessero così a cuore la vicenda di Sarah e il suo desiderio».

La malattia

Sarah Sarritzu è affetta da una malattia rara che le spappola le ossa, provocandole dolori atroci e che la costringe a ricorrere alla nutrizione con la flebo a causa dei problemi di digestione. Negli ultimi tempi è peggiorata ed è costretta a muoversi solo sulla sedia a rotelle e uscire è ormai sempre più una rarità. Il suo calvario è iniziato quando era soltanto una bambina e pareva che avesse solo problemi con la crescita. Poi la situazione purtroppo si è aggravata.

Sono grata a chi si è offerto di aiutarmi, è bello sapere che esistono ancora persone di buon cuore