Lapadula timbra: «Avanti così» 

Un guizzo sul filo del fuorigioco, lo scatto a bruciare il difensore e il portiere avversario, il tocco delicato a mandare la palla in rete. Il primo gol in campionato con il Cagliari. Un gol alla Gianluca Lapadula, da attaccante con la residenza nell'area di rigore avversaria. Senza esultanza, perché la prima volta in rossoblù è arrivata proprio sotto quella che, sino a poco tempo fa, è stata la sua curva, contro quel Benevento cui ha regalato 21 reti in 62 presenze, come con nessun'altra squadra in carriera. Alla fine, la soddisfazione, come capita spesso, è affidata a un post sui social, dove conta più la vittoria del Cagliari che la gioia personale: «Determinazione, tenacia e spirito di squadra. Avanti così!».

Finalmente tu

Lo aveva cercato a lungo, in questo avvio di stagione. Dopo il rigore vincente in Coppa Italia, un digiuno di quattro partite di campionato. Una ricerca inutile, che è andata a sbattere sul rigore parato dal portiere della Spal Alfonso e i miracoli del modenese Gagno. Quota zero alla voce reti segnate, quasi un insulto per uno che nelle 74 gare di Serie B ha segnato 38 gol, più di uno ogni due partite. E il ghiaccio Lapadula lo ha rotto, dopo 320 minuti, proprio a Benevento, l'ultima squadra per cui ha combattuto e segnato, quella in cui ha giocato più partite in carriera. Nel primo tempo, il liscio sull'assist al bacio di Mancosu e la lotta continua con l'ex compagno Glik. Poi, nella ripresa, ancora l'imbucata di Mancosu, lo scatto a bruciare gli avversari e il tocco vincente. Proprio sotto la sua vecchia curva, quella che fino a due mesi fa esultava per le sue prodezze. Il “Bambino”, come lo chiamano in Perù, ha alzato le braccia al cielo, una smorfia a spazzar via la voglia di gridare di gioia, lo sguardo rivolto ai vecchi tifosi, quasi a chieder scusa per la delusione procurata dopo le due annate vissute in giallorosso. Poi la sostituzione, il finale di gara vissuto in panchina e, alla fine, l'abbraccio a Fabio Liverani, l'allenatore che lo ha voluto fortemente a Cagliari dopo la stagione vissuta insieme a Lecce. Lapagol può finalmente sorridere e festeggiare anche la nuova chiamata in nazionale, per le amichevoli che il Perù giocherà tra due settimane con Messico ed El Salvador.

Dal campo

La squadra, intanto, è rientrata in sede ieri notte e tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, per preparare la gara di sabato alla Domus (ore 14) col Bari. Fuori Obert, che verrà squalificato, Liverani spera di recuperare Barreca, unico assente nella trasferta di Benevento.