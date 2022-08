Lapadula si scusa per il rigore fallito 

Quando nel secondo tempo, su chiamata del Var, l'arbitro ha indicato il dischetto, Gianluca Lapadula non ha avuto dubbi. Ha preso il pallone e ha calciato, con la convinzione di trovare la rete dell'1-1. E invece... «E invece ho calciato male. Così come, nel primo tempo, ho sbagliato la conclusione solo davanti al portiere. Mi spiace per i ragazzi, per la squadra, oggi non meritavamo di perdere».

Il primo dispiacere

Sognava una serata diversa, Lapadula. Che rimanda l'appuntamento col primo gol in campionato e, soprattutto, deve mandare giù l'amarezza per la prima sconfitta stagionale. Anche se il bomber italo-peruviano è convinto che il risultato sia bugiardo: «Purtroppo ho sbagliato in due episodi importanti che hanno condizionato la partita», spiega Lapadula dopo il ko con la Spal. «Mi spiace perché abbiamo fatto una grande partita. Volevamo dare continuità nei risultati, ma la sconfitta è arrivata forse nel giorno in cui abbiamo fatto la prestazione migliore di questo inizio stagione».

La strada giusta

Quando l'arbitro ha indicato il dischetto, Lapadula non ha avuto nessun dubbio: «Il rigorista designato sono io. Mi spiace...». Aveva fatto centro in Coppa Italia, contro il Perugia. Ieri, invece, si è fatto ipnotizzare dal portiere della Spal Alfonso, che ha vinto la sfida. Lapadula continua a non darsi pace, per l'errore sul rigore e quel pallonetto fallito a inizio gara che avrebbe potuto scrivere una storia diversa: «Oggi le occasioni sono arrivate su giocate preparate in allenamento». Un ko , ma anche la convinzione che il Cagliari stia crescendo, con la voglia di riscattarsi subito, già venerdì sera contro il Modena davanti ai propri tifosi: «C'è stata un'ottima prestazione da parte di tutti, peccato solo per il risultato. Ma sono convinto che questa sia la strada giusta. Dobbiamo continuare così. L'unica cosa negativa di questa serata è il risultato».