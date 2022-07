Lapadula rossoblù per i prossimi tre anni 

Gianluca Lapadula e il Cagliari sono finalmente sposi. Ieri l'attaccante italo-peruviano si è presentato, come previsto, a Villa Stuart e, terminate le visite mediche, ha firmato il contratto che lo lega ai rossoblù per i prossimi tre anni. In serata è arrivata anche l’ufficialità. Una mossa che, per il momento, congela il mercato del Cagliari, senza escludere nuovi ingressi, specie in difesa (un vice per Carboni a sinistra) e attacco (una terza punta), e anche nuove uscite.

Arriva il “Bambino”

Già domenica erano crollati anche gli ultimi ostacoli. Accordo completo tra Cagliari e Benevento e con il giocatore. Che ha avuto il via libera per lasciare il ritiro di Cascia, dove ha salutato con alcune “stories” su Instagram i suoi ormai ex compagni. Ieri mattina, Lapadula, classe '90, è arrivato a Roma, a Villa Stuart, dove si è sottoposto alle rituali visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Arrivata in serata. Anche qui, niente sorprese. Il “Bambino” (come il giocatore viene soprannominato in Perù) ha firmato legandosi al Cagliari fino al 2025, con un ingaggio da un milione a stagione più altri bonus legati a gol e l'eventuale promozione in A. Spazzati via, quindi, i problemi legati all'ingaggio, che a inizio mercato avevano frenato la trattativa, poi decollata dopo la partenza al Fenerbahce di Joao Pedro. Di cui Lapadula potrebbe ereditare, oltre che gli obblighi del gol, anche la maglia numero 10.

L'attesa

«Il Cagliari mi ha voluto e io ho voluto il Cagliari in maniera molto forte. Mi aspetto tante gioie nella prossima stagione e mi auguro di vedere uno stadio bello pieno», le prime parole di Lapadula che potrebbe sbarcare a Elmas in giornata, come spera Liverani, che così potrebbe averlo a disposizione già questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti. Più probabile, però, che il nuovo attaccante rossoblù raggiunga i suoi nuovi compagni direttamente domani mattina a Strasburgo, dove il Cagliari giocherà in serata l'amichevole con la squadra francese.