Lapadula, quel gusto agrodolce 

Datemi un pallone e vi solleverò il mondo. O, più banalmente, lo trasformerò in gol. A Gianluca Lapadula, in campo per il forfait della vigilia di Leonardo Pavoletti, sono bastati due minuti e una palla in area per ritrovare il sorriso. La palla colpita di giustezza e rabbia, il portiere battuto, l'urlo della folla e, dopo i festeggiamenti dei compagni, la corsa verso la panchina, dove il bomber è andato a cercare e abbracciare l'amico di mille battaglie a Benevento Nicolas Viola.

Il baratto

Una gioia quasi dimenticata (l'ultimo gol era datato 10 settembre, a Benevento, proprio davanti ai suoi ex tifosi), la prima alla Domus in campionato. Eppure Lapadula, nel dopo gara, abbozza un sorriso e ammette: «Scambierei questo gol con i tre punti, perché se li sarebbero meritati i ragazzi e tutto lo staff». E invece, dopo la rete realizzata al 2', il Cagliari è ripiombato nelle sue difficoltà, nonostante l'effervescenza ritrovata dall'attaccante italo-peruviano, che soffriva per l'astinenza e per qualche panchina di troppo nelle ultime settimane. Ma non solo, perché per il resto della gara si è rivisto un Lapadula pronto a battersi e sbattersi, ma spesso e poco volentieri lontano dalla porta. «Ogni attaccante soffre lontano dall'area di rigore, ma stiamo lavorando duramente per arrivare a vedere quel che vogliamo. Adesso c'è da soffrire, ma posso assicurare che siamo davvero uniti a livello di gruppo, staff e società». Un sospiro di sollievo, perché a Lapadula la rete mancava maledettamente: «Normale, il gol è importante per ogni attaccante. Ma, ripeto, questo lo gol lo avrei barattato volentieri con la vittoria».

La strada giusta

Il gol è arrivato, non la vittoria. «E mi spiace. In fondo abbiamo iniziato bene questo campionato, poi nelle ultime uscite forse è mancata la giusta ferocia». Con la Reggina, Lapadula quella ferocia l'ha rivista: «Sì. Ho visto i miei compagni avvelenati, ci tenevamo davvero. Peccato non sia bastato per vincere». I fischi di fine gara non lo preoccupano più di tanto: «Capisco i tifosi, anche noi volevamo la vittoria. Le critiche spingono a dare ancora di più. E la spinta dei tifosi per noi è un valore aggiunto. Ma sono sicuro che con il lavoro riusciremo a centrare il nostro obiettivo». E il numero 9 del Cagliari sfiora anche la tempesta presidenziale che ha portato ai saluti del ds Capozucca e il dg Passetti. «Mi spiace per il direttore Capozucca, una persona con cui ho un ottimo rapporto. Mi spiace, ma nella mia testa c'è solo il Cagliari e dobbiamo continuare a lavorare con tanto impegno».