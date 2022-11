LAPADULA c’è Tre gol di fila e niente Perù 

E poi arriva lui, bello bello. Non è proprio un gigante, Gianluca Lapadula, ma in area di rigore non perdona. Gli è bastato il pallone giusto ed eccolo spuntare con i suoi 178 centimetri scarsi tra i centrali del Pisa, Rus e Barba (rispettivamente 188 e 185 centimetri), e andare a colpire di precisione di testa. Palla in rete, ancora lui, il bomber che il Cagliari cercava quest'estate e che, in avvio di stagione, tardava a emergere. Poi, d'improvviso, ecco Lapagol, il cannoniere che fa impazzire di gioia i suoi tifosi e di rabbia quelli avversari. Un solo centro nelle prime dieci giornate, proprio sotto la curva dei suoi ex sostenitori del Benevento, poi un filotto di tre centri, uno dietro l'altro, con Reggina, Sudtirol e, appunto, Pisa. Tre gol da centravanti d'area, tre gol da Lapadula.

Filotto magico

Trovata la via della rete che sembrava smarrita, l'attaccante non si vuole più fermare. «Stavo benissimo, mi mancava solo la finalizzazione», aveva spiegato giovedì sera, ospite di “Il Cagliari in diretta” su Videolina e Radiolina. Girava smarrito lontano dall'area di rigore, quella che è la sua casa, dove conosce a memoria ogni centimetro quadrato, a prescindere dallo stadio. L'area è il suo territorio di caccia e ora ecco i trofei. Per la gioia dei rossoblù, attanagliati dalla paura, non si sa bene di cosa, che si aggrappano al centravanti ritrovato. Quello che Liverani aveva conosciuto a Lecce e che ha voluto portarsi dietro in questa avventura in Sardegna. Con la speranza che ora Lapadula non si fermi più. Come già altre volte in carriera. Perché tre partite di fila a segno sono un bel bottino per ogni attaccante, certo, ma per il “Bimbo” è una dolce abitudine. Il suo record sono addirittura cinque gare consecutive (con 6 gol) a bersaglio, nella magica stagione 2015-16 al centro dell'attacco del Pescara. Lapadula chiuderà con 27 reti in 40 partite di campionato e altre 3 nelle 4 dei playoff, manco a dirlo con un filotto di tre centri. E quell'anno a Pescara andò a segno anche per quattro partite di fila ben due volte (con 9 reti in totale). Poker centrato anche a Teramo (in Lega Pro) e a Lecce, in Serie A. Curiosità: il quarto gol lo segnò proprio al Cagliari, dovendosi poi fermare per due turni dopo il rosso arrivato al termine dello scontro da sfida all'Ok Corral col portiere rossoblù Olsen.

Tabù da abbattere

Il Cagliari lo ha atteso e ora se lo tiene stretto. Tanto stretto da bloccare la chiamata della nazionale peruviana per le amichevoli con Paraguay e Bolivia, fuori dal calendario Fifa. Lapadula resterà ad Asseminello per preparare l'assalto al Frosinone, un tabù da abbattere visto che ai ciociari, in due scontri diretti, non ha mai lasciato il segno. Magari con qualche palla giocabile in più dentro l'area di rigore e con qualche compagno più vicino. Come Luvumbo, che gli ha regalato la palla dell'1-1 col Pisa, o Pavoletti, la coppia sognata dai tifosi, ma che Liverani ha utilizzato pochissime volte e solo in estrema emergenza, l'ultima volta ad Ascoli. E se fossero proprio loro la svolta per non aver più paura?