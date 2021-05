Lanusei, un punto va bene 

LANUSEI 1

SAVOIA 1

Lanusei (4-3-3) : La Gorga, Sylla (29’ st Toracchio), Carta, Mancini, Bonu, Callegari, Varela, Arvia, Virdis, Attili, Manca. In panchina Sinato, Paolini, Pennetta, Mazzei, Orrù, Lazazzera, Raimo. Allenatore Greco.

Savoia (3-4-3) : Esposito, D’Ancora, Liccardo, Poziello, Tarascio, Correnti, De Rosa, Riccio, Manca Kouadio, Caso Naturale, Kyeremateng. In panchina Mancino, Prevete, Cavaiola, Caiazzo, Mekki, Sorrentino, Depretis, Stallone, D’Auria. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Pacella di Roma.

Reti : 28’ pt Kyeremateng, 37’ st Virdis.

Note : ammoniti Virdis (L) Liccardo (S). Angoli 6-1 per il Lanusei. Recupero 1 pt-3 st.

Arzana. Termina in parità una gara con un tempo per parte. Il Lanusei, in trasferta allo Sturrusè di Arzana per lavori in corso al Lixius, schiera dal primo minuto il tridente con Virdis. Floris infortunato è in tribuna.

La sfida

Al 9’ è per primo il Savoia ad affacciarsi dalle parti di La Gorga con D’Ancora; al 17’ il portiere ogliastrino è impegnato prima da Kyeremateng, poi da Caso Naturale, su cui interviene in tuffo. Al 19’ rigore per gli uomini di Greco dagli sviluppi di un corner: Arvia batte corto, Varela tenta di girare in porta, ma un difensore campano tocca col braccio. Ma Attili sul dischetto si fa parare il tiro. Il Savoia aumenta i giri e fa le prove del gol con Kyeremateng che al 23’ controlla di petto, ma non riesce a domare il pallone e se lo trascina fuori. Poi al 25’ serve l’assist a Caso Naturale che insacca a porta vuota ma è in fuorigioco e, infine, al 28’, realizza il gol del vantaggio ospite, trafiggendo La Gorga in uscita dopo un traversone dall’out di sinistra. Al 44’ Virdis fa sponda per Mancini che, a tu per tu, con Esposito non riesce a coordinarsi. Al 45’ Attili spara alto da fuori area.

La ripresa

Si riprende e, al 7’, Manca batte una punizione con traiettoria insidiosa ma nessuno del Lanusei interviene. Primo e unico cambio biancorossoverde: al 29’ Sylla, un po’ in sofferenza, esce per Toracchio. Al 30’, su punizione di Manca, Attili, di prima, impegna seriamente Esposito. Al 38’ indecisione della difesa campana, Attili intercetta il cross da calcio d’angolo: sul rimpallo Virdis è il più lesto ad insaccare. Sempre il fuoriquota ogliastrino ha nei piedi la palla del raddoppio: dal corner Arvia triangola con Varela, restituisce al play ogliastrino che pennella per Mancini, il cui tentativo è respinto corto dal portiere ospite. Poi Virdis in mezza rovesciata è murato da un difensore campano. Immediato il contropiede campano due contro due, ma senza conseguenze.

Sono parzialmente soddisfatto. Siamo stati un po’ distratti, ma apprezzo l’impegno, considerato che è stata una stagione intensa e sarebbe stato comprensibile un calo anche mentale da parte dei ragazzi, che hanno meritato il pareggio

Alfonso

Greco