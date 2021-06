Lanusei, tutto in 4 minuti 

Lanusei 2

Arzachena 0

Lanusei (4-3-3) : La Gorga, Carta, Manca, Mancini (39’ st Pennetta), Bonu, Callegari, Varela (27’ st Sylla), Arvia, Attili, Floris, Toracchio (35’ st Virdis). In panchina Sinato, Paolini, Mazzei, Lazazzera, Raimo, Orrù. Allenatore Greco.

Arzachena (4-4-2) : Al-Tumi, Bonacquisti, Ungaro, Majid, Olivera (18’ st Kaccori), Congiu, Kassama (18’ st Bellotti), Dore, Mannoni, Pandolfi, Defendi. In panchina Ruzzitu, Pinna, Molino, Fossati, Menichelli, Ciccarelli, Fusco. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Lotito di Cremona.

Reti : nel primo tempo, 42’ Toracchio, 46’ Varela.

Note : ammoniti Mannoni, Toracchio, Pandolfi, La Gorga. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 70.

Arzana. L’Arzachena parte sfrontata. Al Lanusei bastano cinque minuti per prendere le misure all’avversario e dominare in lungo e in largo la gara, che termina 2-0 per la squadra di Greco salutata al fischio finale da un applauso convinto dei tifosi, i quali hanno potuto riassaporare il clima partita dopo mesi di collegamenti streaming. La formazione di Cerbone deve rinviare ancora l’appuntamento con la salvezza, che potrebbe arrivare mercoledì nel derby con il Muravera.

Gli smeraldini vogliono subito far pendere la bilancia dalla loro parte. Hanno una salvezza da centrare. Nei primi cinque minuti gli attaccanti vanno a grandi folate e a dare inizio al martellamento è Kassama che da posizione favorevole calcia alto. A ruota segue un affondo di Defendi. Poi la squadra di Cerbone imbocca il sentiero per il letargo. Il Lanusei inizia a macinare gioco passando dai piedi del metronomo Arvia. Proprio dal numero 8, al 6’, nasce una triangolazione veloce che porta Manca al tiro: complice una deviazione la palla schizza sul primo palo ma Al-Tumi ci mette le dita e devia in angolo. Al 10’ si accende anche Mattia Floris che si beve l’avversario di turno ma poi sbatte sul muro del portiere ospite. Ancora Arvia in versione assist-man: è il 15’, filtrante per Varela che ha un’autostrada tra sé e la porta ma lo tradisce il primo controllo. capitano del Lanusei si esibisce in un doppio intervento. L’equilibrio si spezza al 42’ quando Varela serve dalla linea di fondo un cioccolatino all’accorrente Toracchio che, di testa, spinge la palla dall’altezza dell’area piccola all’angolino. È l’1-0, che anticipa di 240 secondi il raddoppio. Stavolta la rete, in un’azione fotocopia, la firma Varela. Di fatto la partita si chiude qui. I secondi 45’ sono soltanto pura formalità. L’unico sussulto è di Attili, al 24’, che impreca dopo essersi visto negare la gioia del gol da una respinta di Al-Tumi. Il resto della ripresa non regala alcuna emozione, con il Lanusei padrone assoluto del campo e l’Arzachena già proiettata alla penultima, forse decisiva, gara.

Dopo gara

Il Lanusei consolida l’ottava posizione e punta alla leadership delle sarde. «Vittoria meritata, complimenti ai ragazzi», ha detto il tecnico Alfonso Greco. Lascia Arzana con amarezza l’Arzachena. «Abbiamo pagato la stanchezza degli ultimi impegni - ha dichiarato Marco Fresi, vice di Cerbone - e non siamo riusciti a essere incisivi. Con il Muravera sarà battaglia da subito».

RIPRODUZIONE RISERVATA