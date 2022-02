Lanusei si spegne lentamente 

«Lo spopolamento - osserva il vice sindaco, salvatore Zito - è connaturato alle zone interne. Purtroppo la mancata adozione del Puc ha fatto sì che molte famiglie si siano spostate nei comuni limitrofi perché mancava uno strumento urbanistico adeguato che consentisse di edificare a Lanusei. L’amministrazione ha lavorato subito su questo aspetto per dare l’opportunità alla cittadina di crescere. Contiamo di adottare il Puc nei prossimi mesi, così da dare la possibilità ai cittadini di farsi una casa. Anche la fibra e gli attrattori turistici contribuiscono a migliorare i servizi e creare le opportunità per coloro che volessero spostarsi nei piccoli centri. Se riusciamo a migliorare i servizi, a diventare attrattivi dal punto di vista turistico, riusciamo a fermare l’emorragia e invertire il trend».

Le cifre dicono che, nel 2021, si sono registrati 17 nuovi nati (la metà esatta di quelli venuti alla luce l’anno prima) e 59 morti. Il calo demografico è una costante che dal 2005 non si è placata: da 5.760 abitanti di allora fino ai 5.215 del 2020 e, infine, i 5.168 dell’anno appena concluso. Quest’anno, però, i numeri fanno un po’ più paura. A oggi, paesi della marina, che pur non essendone immuni soffrono leggermente meno lo spopolamento, come Bari Sardo o Tertenia hanno già rispettivamente 5 e 6 nuovi nati. Inoltre, 59 persone hanno deciso di emigrare a fronte delle 85 che hanno, invece, scelto Lanusei per vivere. Questo dato, invece, è in controtendenza perché gli anni precedenti le emigrazioni erano molto più cospicue. Probabilmente, l’emergenza sanitaria, i lockdown e lo smart working potrebbero aver dato la spinta a ritornare all’essenziale dei piccoli centri. La cittadina è composta principalmente da adulti - fascia d’età dai 30 ai 65 anni - e da abitanti in età senile, oltre i 65, mentre a dare nell’occhio è la fascia dei bambini in età prescolare - 0-6 anni - che superano di otto unità i 200 abitanti. Superano il migliaio i giovani e giovanissimi.

Il bilancio è impietoso. La popolazione di Lanusei continua a scendere. Sono poco più di cinquemila, per la precisione 5.168, gli abitanti della cittadina dove i morti sono tre volte più dei nuovi nati. Lo spopolamento, nonostante il primato per le poche cigogne, è in linea con i dati nazionali e del resto dell’Isola, dove comunque a soffrire di più sono le zone di montagna.

Il bilancio è impietoso. La popolazione di Lanusei continua a scendere. Sono poco più di cinquemila, per la precisione 5.168, gli abitanti della cittadina dove i morti sono tre volte più dei nuovi nati. Lo spopolamento, nonostante il primato per le poche cigogne, è in linea con i dati nazionali e del resto dell’Isola, dove comunque a soffrire di più sono le zone di montagna.

Il dramma

Le cifre dicono che, nel 2021, si sono registrati 17 nuovi nati (la metà esatta di quelli venuti alla luce l’anno prima) e 59 morti. Il calo demografico è una costante che dal 2005 non si è placata: da 5.760 abitanti di allora fino ai 5.215 del 2020 e, infine, i 5.168 dell’anno appena concluso. Quest’anno, però, i numeri fanno un po’ più paura. A oggi, paesi della marina, che pur non essendone immuni soffrono leggermente meno lo spopolamento, come Bari Sardo o Tertenia hanno già rispettivamente 5 e 6 nuovi nati. Inoltre, 59 persone hanno deciso di emigrare a fronte delle 85 che hanno, invece, scelto Lanusei per vivere. Questo dato, invece, è in controtendenza perché gli anni precedenti le emigrazioni erano molto più cospicue. Probabilmente, l’emergenza sanitaria, i lockdown e lo smart working potrebbero aver dato la spinta a ritornare all’essenziale dei piccoli centri. La cittadina è composta principalmente da adulti - fascia d’età dai 30 ai 65 anni - e da abitanti in età senile, oltre i 65, mentre a dare nell’occhio è la fascia dei bambini in età prescolare - 0-6 anni - che superano di otto unità i 200 abitanti. Superano il migliaio i giovani e giovanissimi.

I commenti

«Lo spopolamento - osserva il vice sindaco, salvatore Zito - è connaturato alle zone interne. Purtroppo la mancata adozione del Puc ha fatto sì che molte famiglie si siano spostate nei comuni limitrofi perché mancava uno strumento urbanistico adeguato che consentisse di edificare a Lanusei. L’amministrazione ha lavorato subito su questo aspetto per dare l’opportunità alla cittadina di crescere. Contiamo di adottare il Puc nei prossimi mesi, così da dare la possibilità ai cittadini di farsi una casa. Anche la fibra e gli attrattori turistici contribuiscono a migliorare i servizi e creare le opportunità per coloro che volessero spostarsi nei piccoli centri. Se riusciamo a migliorare i servizi, a diventare attrattivi dal punto di vista turistico, riusciamo a fermare l’emorragia e invertire il trend».

Davide Ferreli, ex primo cittadino ora all’opposizione, ha una sua idea: «Il dato va inquadrato in un contesto di calo demografico nazionale e isolano. Il dato che preoccupa sono le nascite, perché si arriva sempre meno alla stabilità che consente di mettere su una famiglia. La montagna soffre più, perché purtroppo manca una politica complessiva per le zone interne, che deve nascere da una scelta regionale per abbattere il gap che può invertire la tendenza. Serve una politica che parta dai territori,normative apposite per colmare i divari infrastrutturali che limitano chi fa impresa, le famiglie, partendo dai servizi. Serve una riscoperta delle attività legate alla terra, all’ambiente per un’economia futura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata