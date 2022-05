Lanusei, sarà duello Burchi-Melis 

A meno di scossoni dell’ultim’ora, Davide Burchi sarà candidato a sindaco di Lanusei. L’avvocato di 44 anni crede a un mandato bis e per questo ha chiesto ai suoi fedelissimi di affrontare pancia a terra la sfida, facendo in modo che la maggioranza uscente mandi un segnale di compattezza agli avversari ma soprattutto agli alleati. L’accordo con Maria Tegas, da cinque anni tra i banchi dell’opposizione, non sembra ancora in cassaforte, sebbene resti molto probabile.

La squadra

Nel gruppo Burchi si profilano le ricandidature di Sandra Aresu e Renato Pilia, mentre a questo giro non dovrebbero essere della partita il vicesindaco uscente, Salvatore Zito, e l’assessore Andrea Cabiddu. Tutto è comunque in divenire: sono le ultime ore per definire le candidature alle amministrative di giugno. Tra Burchi e il mandato bis c’è l’ostacolo Marco Melis, 52 anni compiuti ieri.

Qui Bari Sardo

Ivan Mameli ha 37 anni. È sindaco da quando ne aveva 32. In cinque anni ha amministrato senza opposizione e la sua maggioranza ha vissuto senza scossoni. Per tenersi stretta la fascia tricolore può ancora contare sul sostegno del gruppo L’Alternativ@, ma stavolta non basterà superare il quorum.