Lanusei, Floris ai saluti 

Nel nuovo Lanusei iniziano ad arrivare i primi annunci sulla rosa, ma intanto un volto storico degli ogliastrini saluta. Mattia Floris, dopo sette anni in biancorossoverde, passa al Muravera: l'attaccante di Tertenia, arrivato nel 2014, ritrova Francesco Loi suo primo allenatore al “Lixius”. «C'è stata anche la possibilità di rimanere», ammette, «ma ho dovuto guardare altrove per questioni personali, familiari e, visto che ora ho una figlia, pure economiche. Con la società ho comunque un bellissimo rapporto, in particolare col direttore Asoni, ma soprattutto con i tifosi. In una parte del mio cuore ci saranno sempre questi colori». Il Muravera, sua nuova squadra, ha confermato il portiere Maurizio Floris e i due centrali di difesa Davide Moi e Fabio Vignati.

In bilico

Tornando al Lanusei, la partenza di Floris è già definita, quella di Giuseppe Arvia invece è una possibilità. Il centrocampista toscano, fra i migliori per rendimento nella scorsa stagione, è richiesto dal suo ultimo tecnico, Alfonso Greco, che vuole portarlo alla Torres. Con lui ha avuto contatti diretti anche il nuovo allenatore del Lanusei, Stefano Campolo, e a breve deciderà fra queste due opzioni. Scontata, quindi, la sua permanenza in Sardegna.

Conferme e arrivi

Non solo saluti per il Lanusei: c'è anche chi rimane. È Andrea Carta, duttile difensore classe '99 alla quarta stagione in Ogliastra: la conferma, non essendo più fuoriquota, dimostra la fiducia che la società ha nei suoi confronti.

Poi due volti nuovi in attacco, che Campolo ha già avuto con sé: uno è un suo fedelissimo, Gianmarco D'Alessandris, alla sua quinta esperienza col tecnico laziale, e l'altro è il 2000 Vincenzo Ciotoli, con cui ha condiviso l'esperienza alla Vis Artena due anni fa.

Dubbi

Incerto il futuro di Rodrigo Callegari e del capitano Cosimo La Gorga, che hanno ricevuto proposte fuori dalla Sardegna. Il portiere, tuttavia, tiene aperta la possibilità di rimanere a Lanusei, dove gioca dal 2017 con una parentesi di qualche mese al Fiuggi. Quasi certo, invece, non rivedere in biancorossoverde Muhamed Varela, miglior marcatore dello scorso campionato con 13 gol: dopo l'ultima ottima stagione può andare in Serie C, si parla del Piacenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA