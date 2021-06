Lanusei arbitro della lotta salvezza 

Il Lanusei si risolleva e ora sarà arbitro della lotta salvezza. La squadra di Alfonso Greco, dopo aver battuto 2-0 l'Arzachena, chiuderà il suo ottimo campionato contro due pericolanti: domani (ore 16) nuovo derby al Vanni Sanna con la Torres terzultima, poi domenica l’ultima giornata ad Arzana col Nola, al momento seconda retrocessa. Il Lanusei non ha concesso nemmeno un tiro in porta all'Arzachena, trovando anche delle novità come il primo gol di Simone Toracchio e Nicolò Manca. È mancato poco per riuscire a centrare un posto fra le prime 5, con qualche rimpianto per i passi falsi recenti: «Potevamo provare a entrare nei playoff, ma resta una stagione positiva», ha detto il centrocampista Giuseppe Arvia.

Discorso rimandato

Il derby poteva sancire l'aritmetica salvezza dell'Arzachena, che invece deve ancora sudare. Per gli smeraldini restano due i punti da ottenere nelle ultime due giornate: una vittoria chiuderebbe il cerchio. Oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, al “Biagio Pirina” sarà possibile acquistare i biglietti (282 spettatori totali) per la sfida col Muravera, in programma domani alle 16. I biancoverdi proveranno a recuperare Daniele Molino, ancora infortunato.

Punto che vale

Per la Torres la salvezza non è ancora cosa fatta, ma il pari in casa del Savoia avvicina al traguardo. I due derby conclusivi, con Lanusei e Muravera, saranno decisivi per respingere l'assalto di Afragolese (a pari punti) e Nola (penultimo a -1). I sassaresi hanno un vantaggio: con entrambe le campane hanno gli scontri diretti a favore, decisivo in caso di arrivo a pari punti. Alla Torres serve fare risultato, senza troppi calcoli: il destino è nelle sue mani, se vince le ultime due è salva.

Obiettivo comune

Carbonia e Latte Dolce la salvezza l'hanno ormai raggiunta, ma le ultime giornate di entrambe avranno lo stesso scopo: avere il titolo di capocannoniere. Domenica è balzato in testa Luigi Scotto, punta di diamante dei sassaresi, che con la doppietta alla Nuova Florida ha raggiunto 17 gol. Una rete sotto c'è Roberto Cappai dei minerari, rimasto a secco nella sconfitta di Latina, con Víctor Gómez del Formia. Il Carbonia domani alle 15 trasloca di nuovo: va a Villacidro, quinta e ultima “casa” stagionale, per ospitare la Vis Artena, provando pure a ottenere la prima vittoria con David Suazo allenatore. Il Latte Dolce sarà invece ospite del Gladiator, già salvo.

RIPRODUZIONE RISERVATA