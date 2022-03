L’antica aratura rivive tra i vigneti 

«L’idea di fondo è dare valore a ciò che si fa - spiega Luca Gungui, 37 anni, portavoce dell’associazione Vignaioli Mamoiada, nata nel gennaio 2021 per volontà di sette produttori vitivinicoli del paese -. Possiamo arare questi vigneti solo con l’aratro trainato dai buoi: per noi è scontato, ma non è così per chi viene da fuori. Per il visitatore è un sogno poter sedere a un banchetto di vini e altri prodotti locali, guardare a soli trenta metri di distanza Tziu Micheli che, con i buoi, lavora la terra. Ma al di là del turismo, è una pratica che incentiviamo come associazione perché rispetta la terra, non la inquina».

A Mamoiada ci sono vigneti in cui la terra è troppo delicata perché ci passi un imponente trattore. Qui l’aratura con un giogo di buoi è un’esigenza e, da qualche tempo, un’attrazione turistica. Un evento sempre più ambito dai forestieri che l’associazione Vignaioli Mamoiada, coinvolgendo altri operatori, ha replicato nella giornata di domenica a Foddiheddu, in uno dei vigneti antichi della cantina Canneddu.

Filari stretti

Un aratro meccanico non può passare tra i filari strettissimi delle vigne storiche di Mamoiada, che occupano 80 dei 350 ettari del territorio destinato ai vigneti. È un gesto romantico lasciare che sia la natura a mescolare la terra. Adesso si candida a diventare uno dei principali attrattori turistici del paese, unendosi al resto del pacchetto: turismo enogastronomico, maschere, cultura.

Il progetto

«L’idea di fondo è dare valore a ciò che si fa - spiega Luca Gungui, 37 anni, portavoce dell’associazione Vignaioli Mamoiada, nata nel gennaio 2021 per volontà di sette produttori vitivinicoli del paese -. Possiamo arare questi vigneti solo con l’aratro trainato dai buoi: per noi è scontato, ma non è così per chi viene da fuori. Per il visitatore è un sogno poter sedere a un banchetto di vini e altri prodotti locali, guardare a soli trenta metri di distanza Tziu Micheli che, con i buoi, lavora la terra. Ma al di là del turismo, è una pratica che incentiviamo come associazione perché rispetta la terra, non la inquina».

Richiamo turistico

Ogni anno in questo periodo il rito dell’aratura tradizionale si ripete.

«Obiettivo è far vivere al turista esperienze reali, autentiche, che fanno parte del lavoro di tutti i giorni dei vignaioli - precisa Michele Mureddu, 44 anni, operatore turistico di Destinazione Barbagia -. Replicheremo l’evento. O meglio, lo comunicheremo. Assistere alle fasi dell’aratura, si accompagnerà a un momento di convivialità in cui conoscere direttamente l’esperienza di chi lavora, i suoi prodotti. Per concludere poi, magari, con un giro al museo. Così si conosce davvero l’anima di Mamoiada».

