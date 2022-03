L’anno nero di Nandez, soltanto 21’ nel 2022  Anche sabato non ci sarà  

Per EL Leon il 2022 è ancora una gabbia. Nahitan Nandez corre, o almeno ci prova, ma comanda il dolore. E per quanto si sforzi e stringa i denti, quella lesione al collaterale rimediata nel freddo di Reggio Emilia continua a essere un tormento infernale. Anche ieri, l'uruguaiano di Maldonado ha dovuto frenare, con un nuovo allenamento personalizzato e sabato salterà la nona delle ultime undici partite di campionato.

L'anno nero

Il 2021 era finito con un fastidio muscolare che lo aveva costretto a saltare due trasferte da cerchietto rosso, quella di Milano con l'Inter, suo oggetto del desiderio estivo, e quella con la Juventus, sua tentazione nel mercato di gennaio. In mezzo i 45 minuti frenati con l'Udinese. Poi le vacanze natalizie e, al rientro, la bufera. Tutto insieme, la positività al coronavirus e, soprattutto, quella denuncia penale da parte della ex compagna. Una brutta botta per Nandez, costretto a uscire dal giro della Celeste nelle gare di qualificazione ai Mondiali per non rischiare, come annunciato dalla stampa uruguaiana, l'arresto al rientro a casa. Il Covid gli ha fatto perdere le prime due gare del 2022, con Sampdoria e Bologna. Poi il rientro, anche se in condizioni fisiche e mentali tutt'altro che ottimali, a Roma contro la Roma, partendo dalla panchina. Mazzarri lo scatena negli ultimi 20 minuti e proprio Nandez prima regala a Joao una palla fermata da Rui Patricio e la traversa e poi, proprio all'ultimo, sbaglia il controllo tutto solo davanti al portiere giallorosso, mandando in fumo le speranze di pareggio. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in Coppa Italia, ritrova una maglia da titolare. Sarà l'ultima di questo inizio d'anno: una prestazione alla Nandez, corsa, grinta e assist, come quello per l'1-1 di Pavoletti annullato dal Var. Ma a Reggio rimedia la lesione del collaterale. Era il 19 gennaio, da quel giorno il Cagliari e Nandez si sono persi di vista. Fuori nelle gare con Fiorentina, Atalanta, Empoli, Napoli e Torino, cinque partite in cui i rossoblù non hanno mai perso e hanno totalizzato 9 punti. Ecco perché il numero 18 sa che quel posto, al rientro, dovrà sudarselo.

Che sofferenza

A gennaio, durante il mercato, avrebbe potuto cambiare aria. Prima il “no” al Torino, poi le proposte della Juventus. Ma quel prestito con semplice diritto di riscatto non è stato abbastanza per vestirlo di bianconero. El Leon è rimasto in rossoblù, anche se il campo resta lontano. «Lavoro giorno per giorno per recuperare al 100% e tornare il più presto possibile», aveva scritto qualche giorno fa. Un po' di pace cercata nel centro Sardegna, una fuga ad Aritzo e poi di nuovo Asseminello, con l'obiettivo di tornare il prima possibile. Come Baselli che, però, anche ieri ha dovuto lavorare a parte, per colpa di quella caviglia colpita e affondata contro il Napoli. Anche se l'ex Toro non perde le speranze di un recupero in extremis.