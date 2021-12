«Questo è stato l’anno della ripartenza». Il presidente del Comitato regionale della Federcalcio, Gianni Cadoni, in occasione dell’incontro di fine anno che si è tenuta ieri nella sede di via Bacaredda, è andato dritto al punto. Per Cadoni il bilancio della stagione sportiva che si sta per concludere è più che positivo, nonostante le vicissitudini legate alla pandemia.

L’incubo Covid

«Lo scorso anno - spiega il presidente - abbiamo dovuto interrompere i campionati dilettantistici dopo sole 3 giornate a causa del Covid. Questa stagione siamo ripartiti con più determinazione, spinti dalla voglia di calcio e di sport. Ciò è stato possibile grazie al grande lavoro svolto dal mio Consiglio direttivo». Per scongiurare lunghi stop la Federazione ha studiato una rimodulazione dei campionati. In Promozione i gironi sono diventati tre, ognuno composto da 14 squadre, in modo da avere a disposizione qualche mese di tolleranza per portare a termine la stagione sportiva. «Il 9 gennaio - ha precisato Cadoni - è prevista si riparte con il girone di ritorno. Noi siamo qui vigili ad osservare ciò che succede, ma abbiamo eventualmente gli spazi per poter sospendere una giornata, se necessario anche due». Se a livello nazionale si registra una perdita di 250 mila tesserati nei settori giovanili, il trend in Sardegna appare in crescita: «Al momento contiamo circa 31 mila iscritti ma dobbiamo tenere in considerazione dell’incremento che porta la fase primaverile, con i tornei scolastici».

Le cifre

I dati positivi riguardano anche le società iscritte nei campionati che, in questa stagione, risultano 550 mentre prima della ripartenza erano 515. Attualmente si contano 1.770 squadre. I tecnici, invece, sono passati da 3750 a 4105. C’è però il nodo arbitri: «Nel periodo pre-pandemia – prosegue Cadoni – erano circa 1000, mentre ora se ne contano circa 880. Nonostante ciò, abbiamo soddisfatto tutte le esigenze. Per sopperire alla carenza della classe arbitrale la Federazione ha studiato il progetto “Diventa arbitro” che consentirà agli Under 17 di poter militare in un club e al contempo arbitrare». Cadoni ha parlato anche del “contributo Covid” che ha permesso di abbattere i costi di iscrizione nelle varie categorie. «Stiamo per ultimare il Centro Federale “Sa Rodia” a Oristano. L’idea è quella di realizzare anche un centro di Medicina Sportiva – e conclude – lavoriamo per la crescita del calcio femminile, del calcio a 5 e per il progetto “IV-V-VI categoria”. Vogliamo far ripartire il beach soccer e studiare un torneo regionale».