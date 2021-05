L’anima del quartiere Un affresco online di storie e personaggi  

Un quaderno di viaggio, anzi un “carnet du voyage”, come si usava ai tempi della Belle Époque. Per spostarsi nello spazio ma anche nel tempo, raccontando le storie di un quartiere che cambia irreversibilmente. Si chiama “Anima di Stampace”, una pagina Facebook e Instagram che diventerà anche un libro per raccontare le storie del quartiere, le sue botteghe e le sue tradizioni.

Curano il progetto Maria Lucia Aramu, 25 anni, Chiara Melis 20 anni, Emanuele Corongiu, 24 anni, Matteo Calabrò, 28 anni, Alessandra Racugno, 27 anni. «È nato tutto dai nostri coordinatori Davide Siddi, già professore di acquarello all’Accademia d’Arte di Santa Caterina, e Stefano Ferrando, docente di fotografia allo IED» spiega Maria Lucia: «l’idea era valorizzare la nostra storia, la realtà dell’artigiano sotto casa». Un progetto approvato anche dal Corpo Europeo di Solidarietà. «Sappiamo tutti fotografare e disegnare, quindi ci sono stili differenti», continua Matteo: «la tradizione di un quaderno di viaggio prevede l’acquerello, ma c’è chi è più bravo con i pennelli, e chi più col pennino o la matita», dice Chiara.

L’effetto è un collage di storie e personaggi, dall’edicolante, all’orafa, al falegname. Finora i ragazzi hanno intervistato dodici negozianti, e non pensano a fermarsi: «all’inizio abbiamo cercato online, poi è bastato il passaparola». Le migliori interviste? «Sicuramente l’antiquario Ennio Neri», dice Emanuele, «aveva moltissime cose da raccontare». «Ma anche i Masella, titolari di un negozio prima di musica e ora di souvenir», continua Maria Lucia, «che ci hanno fornito tantissimo materiale fotografico». Il quaderno racconta anche le tradizioni, a partire dalla sagra di Sant’Efisio. Le botteghe di quartiere sono una specie in via d’estinzione: «all’inizio qualcuno ci ha accolto con indifferenza», racconta Emanuele, «ma col tempo sono nati bei legami e ora sono loro a chiamarci. C’è anche qualche attività giovane come Ringo Hair Studio o il Bar Centrale».

Ma cosa resterà della Stampace di una volta? «Secondo me non c’è già più, anche se è triste ammetterlo», spiega Matteo; «una volta questo era il quartiere degli artisti, ora non è più così», continua Chiara. «Ma una cosa è rimasta, il legame tra tutti quelli che ci abitano e ci lavorano», dicono i ragazzi. La data di uscita del quaderno è ancora d’annunciare: “Abbiamo ancora storie da raccontare, poi sarà sicuramente stampato e distribuito in un numero limitato di copie».

