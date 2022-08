L’Anglona, la Romangia e Sassari: 150 chilometri tra storia, gusto e vino 

Non so se vi sia mai capitato di sbagliare i tempi di un viaggio e di essere incredibilmente in anticipo. Non temete, in Sardegna esiste un modo piacevole per allungare la strada e occupare il tempo. La destinazione finale del nostro viaggio è Sassari, perciò arrivando da sud al km 113 della SS 131 usciamo in direzione Ploaghe, un piccolo centro dell’Anglona appollaiato a 400 metri di altitudine sulle pendici di un vulcano spento. Il paese è ricco di storia ma ci limitiamo a due tappe perché il viaggio è lungo.

Prima sosta

La prima sosta è da Michelangelo Salis, norcino di seconda generazione, che gira l’Isola in lungo e in largo, dall’Asinara al Mandrolisai, alla ricerca delle materie prime con cui realizzare le sue creazioni: prosciutto, lardo magro e pancetta di maiale, carne salada e coppa di pecora, mortadella di capra, prosciutto e salsiccia di cinghiale. Michelangelo non è solo un artigiano ma anche un filosofo dei sapori, ci lasciamo stregare dalla sua storia, facciamo merenda e scorta di queste delizie.

Dai salumi al cimitero il passo è breve, non per l’eccesso di grassi ma perché ad alcune centinaia di metri dal laboratorio sorge il cimitero monumentale di Ploaghe, il primo costruito nell’Isola dopo l’editto di Saint Cloud, nel quale ammirare le lapidi funerarie con gli epitaffi in logudorese.

Lasciamo il centro e ci dirigiamo a Martis, prima tappa alla chiesa sconsacrata di San Pantaleo, l’esempio più interessante del Gotico nell’Isola, sorge su uno sperone roccioso instabile che ne ha determinato l’abbandono, per proseguire nella poco distante valle del rio Curranca dove ci fermiamo ad ammirare la foresta pietrificata di venti milioni di anni fa.