L’anfiteatro De André resta chiuso 

«L'importo totale necessario per la messa in sicurezza è di un milione e cinquecentomila euro», dice Domenico Sedda, 80 anni, geometra ed ex dipendente comunale che aveva redatto il progetto dell’opera. «La struttura dell'anfiteatro è sorta nei primissimi anni Settanta. Con altri professionisti ho collaborato in un primo momento per i primi lavori sulla struttura la cui costruzione è stata appunto e portata a compimento in varie fasi. Dopo tanto tempo le cose invecchiano, è normale, ma il problema idrogeologico rimane».

L'anfiteatro Fabrizio De André di via Veneto è chiuso da dieci anni. Intitolato al grande artista che fece il suo ultimo concerto in Sardegna proprio in quello spazio nel luglio del 1998, quello nuorese è uno degli anfiteatri più grandi nel territorio isolano. La struttura, cinquemila posti a sedere, se riaperta potrebbe essere di rilevante importanza per la città. Ostacolo al riutilizzo, problemi di assetto idrogeologico non ancora superati. Per abbatterli servono molti soldi. Che l’amministrazione comunale conta di reperire in modo da avviare i lavori necessari in autunno.

Fabbisogno

La costruzione sorse su un anfiteatro naturale situato nella zona di raccolta delle acque dei rioni Nuraghe e Istiritta. E proprio nella sua ubicazione nascono i problemi.

Il Comune

«L'amministrazione sta cercando di risolverli - afferma Fabrizio Beccu, vicesindaco e assessore con delega alla Visione Urbana -. I lavori se tutto va bene potrebbero iniziare anche a novembre di quest'anno e termineranno probabilmente nel 2024».

Si attende dunque la partenza del cantiere per restituire alla città lo spazio tanto atteso. «Nuoro aspetta da ormai troppo tempo il completamento di quest'opera - dice Sedda -. È il fiore all'occhiello della città per il Redentore a fine agosto, per gruppi folkloristici e tutte le altre manifestazioni. Senza contare ciò che si potrebbe fare in merito a nuovi eventi e quant'altro. È uno spazio da poter sfruttare anche per le nuove generazioni, ricordo che per noi era uno spettacolo vederlo pieno di persone. Era motivazionale per tutta la comunità».

Gli auspici

Anche l'amministrazione spera in una riapertura. Dopo anni di chiusura per inagibilità bisognerà aspettare ancora due anni per la fruibilità. Tanti giovani nuoresi non hanno mai fatto accesso in quel luogo così importante per la città che dedicò l'11 gennaio 2009 il teatro al famosissimo cantautore genoves e un monumento in acciaio con incisi i versi della canzone Il Suonatore di Jones dell'album Non al denaro non all'amore né al cielo del 1971.

Lo stesso giorno Enzo Jannacci e Paolo Fresu presenziarono alla cerimonia in memoria dell'artista. I cittadini si augurano di rivivere i momenti di condivisione, svago, altri di poter finalmente trovare appoggio e movimento per le manifestazioni e concerti adatti a tutte le età.

