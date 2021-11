Lanciò volantini su Tripoli, premiato 

«Un premio prestigioso, 10 anni dopo la missione di pace in Libia, è stato indubbiamente gradito, anche perché, ad essere sincero, non ci speravo più». Sono le parole del maresciallo luogotenente Fausto Pani, 61 anni, di Arbus, che ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, la “Medaglia di bronzo al valor aeronautico” per aver “aviolanciato sulla città di Tripoli volantini al fine di contrastare la disinformazione in atto effettuata dai mezzi di comunicazione del regime”.

Il racconto

Era il 17 maggio 2011, quando per la prima volta Tripoli ha ricevuto dal cielo non bombe ma messaggi di pace e consigli su come evitare i pericoli della guerra. Una missione rischiosa che ha visto protagonista il maresciallo. «Si è trattato - racconta Pani - di una missione segreta e tale è rimasta in tutti questi anni. Ora che è arrivata la medaglia, ne possiamo parlare, senza scendere nei particolari. Il lancio ha avuto luogo da un’altezza molto elevata sulla parte della città più popolata, in una cornice di elevata minaccia contraerea, aggravato dalla necessità di volare a bassissima velocità e con assetto stabile durante il rilascio dei volantini, con scarsa possibilità di manovre evasive e con soli dispositivi di autoprotezione». Ammette che si tratta di situazioni che si affrontano per «senso di dovere» e che «si è pronti a tutto» anche perché « eravamo a conoscenza del fatto che i libici sono dotati di armi e strumenti potenti».

I volantini

Un’operazione per tranquillizzare la gente inviando messaggi informazioni utili rispetto a quelli del regime. «Il giorno - prosegue - ne abbiamo lanciato tantissimi, di preciso non ricordo quanti. A dire il vero aveva dimenticato persino la stessa missione. A riportarmi indietro nel tempo è stata l’onorificenza del Capo dello Stato. Il contenuto del messaggio dei volantini non l’ho mai saputo. Era scritto in arabo. L’unica cosa che mi viene in mente è il disegno di una mappa per indicare i punti più a rischio, zone dunque da evitare». Il senso di sicurezza su tutta l’operazione “Unipied Protecotor” era dato dalla formazione di mesi degli operatori a bordo. «Personale preparato. Nessuna improvvisazione. Ciascuno conosceva nei dettagli i movimenti da eseguire».

La motivazione

Così recita il decreto di Mattarella: «Operatore di un velivolo C-130J, impiegato in Libia, il maresciallo Fausto Pani, nonostante il rischio di divenire bersaglio della contraerea, intraprendeva senza alcuna esitazione la difficile missione e con professionalità e sangue freddo, in spazi ristretti ed equipaggiato con voluminosi indumenti per la protezione termica e maschere ad ossigeno, eseguiva il lancio attraverso il portellone di carico per tutto il tempo aperto. Con estremo coraggio e singolare perizia, non esitava a mettere a repentaglio la propria incolumità, dando lustro e prestigio all'Aeronautica militare».

Il paese

«Siamo orgogliosi - dichiara il sindaco di Arbus Andrea Concas - del conferimento che il Capo dello stato ha concesso ad un nostro concittadino. Al maresciallo Pani, per me un compagno d’infanzia, le congratulazioni personali e della comunità per questo importante encomio».