Lancia pietre sulle auto in corsa: arrestato 

Questa volta i sassi non sono piovuti da un cavalcavia come era di moda un po’ in tutta Italia alla fine degli anni Novanta. Sono stati invece lanciati dal ciglio della strada contro le auto in transito. Quasi un agguato, insomma. Tanto spavento, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Tutti gli automobilisti e i loro passeggeri (molti si recavano al mare), sono usciti indenni da questa singolare pioggia di pietre. Una mattinata davvero movimentata, prima in via Leonardo da Vinci e poi in via dell’Autonomia regionale sarda, dove un 25enne di Quartu è stato bloccato dai carabinieri. Non senza difficoltà: il giovane avrebbe minacciato i militari con un coltello. Dopo qualche ora in caserma è finito agli arresti domiciliari.

Le accuse

Il presunto protagonista della vicenda si chiama Luca Manai, quartese, finito in cella con le pesanti accuse lancio di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi comparirà di fronte al magistrato al quale i carabinieri della Stazione di Flumini e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu hanno inviato un dettagliato rapporto. Nulla si sa a proposito delle dichiarazioni rese dal giovane alle forze dell’ordine. Stamattina, il 25enne potrà comunque raccontare la sua verità, la sua versione dei fatti.

Tutto sarebbe iniziato alle 8 del mattina nella via Leonardo da Vinci, la strada che unisce il Margine Rosso alla vecchia Orientale sarda, all’altezza di Gannì, bivio di Maracalagonis. Qui, secondo l’accusa, il giovane indagato avrebbe iniziato a prendere di mira le auto in transito. Lo avrebbe fatto col lancio ripetuto di sassi. Rischiando di danneggiare le auto e ferire conducenti e passeggeri. Qualcuno avrebbe notato il giovane lanciare le pietre, accelerando e sfuggendo così alla pioggia di pietre. Qualche altro, preoccupatissimo, ha chiamato i carabinieri dopo essersi fermato qualche centinaio di metri più avanti, miracolosamente sfuggito all’agguato con le pietre.

L’intervento

Sul posto dopo le concitate telefonate al 112, sono arrivati i carabinieri della “Stazione temporanea” di Flumini di Quartu, insieme al personale della sezione radiomobile della Compagnia di via Milano. Contro di loro, nessun lancio di pietra, ma l’esagerata reazione del giovane che forse nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, si è scagliato contro di loro, brandendo un coltello da cucina, prima di essere disarmato e immobilizzato.

La sorpresa

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare addosso al giovane altri due coltelli: uno da cucina e uno a serramanico. Luca Manai, è stato subito accompagnato in caserma a Quartu dove i militari, dopo aver contattato il magistrato di turno, lo hanno fermato. I magistrato ne ha disposto gli arresti domiciliare. Alle 13, il giovane è stato così accompagnato a casa, con l’obbligo di non mettere piede in strada. Gli stessi carabinieri di Flumini e Quartu, hanno sequestrato i tre coltelli che nei prossimi giorni saranno consegnati all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. Questa mattina, i carabinieri di Quartu torneranno a casa dell’indagato per accompagnarlo di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida e per rispondere dei reati che gli vengono contestati. L’intera indagini è stata coordinata dal maggiore Valerio Cadeddu, comandante della Compagnia. I carabinieri hanno raccolto anche le testimonianze di alcune delle vittime uscite comunque indenni da un agguato senza senso.

