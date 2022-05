L’anatroccolo del volley spicca il volo 

Sandro Loporto racconta di un’impresa sportiva che ancora lascia tutti increduli. «Quasi subito abbiamo conquistato la vetta della classifica senza più mollarla», prosegue il vicepresidente, «per tutta la durata del campionato non abbiamo mai lasciato il podio e la promozione in C è arrivata al primo tentativo. Increduli, ma felici, siamo cresciuti partita dopo partita acquisendo la consapevolezza che non si tratta di una favola, ma di una grandiosa realtà».

Un traguardo meritato e guadagnato partita dopo partita che conferma, ancora una volta, come la città sia terra di sport, in particolare della pallavolo grazie a due società, l’Amici e l’Audax, che con i loro successi danno lustro a tutto il territorio.

Pochi riflettori e tanto sudore in campo: la squadra femminile dell’associazione dilettantistica Amici Pallavolo Quartucciu, dopo appena sei anni dalla sua nascita, festeggia oggi la promozione in serie C.

«Per la prima volta nel 2021 abbiamo iscritto la nostra squadra femminile al campionato di serie D», afferma il vicepresidente Sandro Loporto, «l’anno prima la stessa compagine si è laureata campione provinciale e vice campione regionale, questo ha dato loro diritto accesso al campionato di categoria superiore, la D appunto. Il nostro obiettivo, senza grandi pretese, era quello di disputare un campionato tranquillo, nessuno di noi pensava di arrivare al massimo traguardo».

La scalata

Sandro Loporto racconta di un’impresa sportiva che ancora lascia tutti increduli. «Quasi subito abbiamo conquistato la vetta della classifica senza più mollarla», prosegue il vicepresidente, «per tutta la durata del campionato non abbiamo mai lasciato il podio e la promozione in C è arrivata al primo tentativo. Increduli, ma felici, siamo cresciuti partita dopo partita acquisendo la consapevolezza che non si tratta di una favola, ma di una grandiosa realtà».

È un po’ come la novella del brutto anatroccolo che piano piano diventa cigno. Nata nel 2016 dalla passione di Loporto e dei suoi soci, Gabriella Mereu e Francesco Lecca, l’Asd Amici Pallavolo Quartucciu sta cercando di costruire la propria storia e la propria identità in una città, dove la pallavolo ha antiche radici e solidi pilastri. Oltre alla squadra femminile c’è anche quella maschile che ora gioca in seconda divisione e, giovedì prossimo, potrebbe approdare in serie D.

La storia

«La nostra società nasce grazie a un’amicizia che ci lega da tanti anni e alla passione per uno sport che a Quartucciu ha ancora tanto da dire», spiega ancora Loporto, «i primi due anni sono stati i più duri, ci hanno visto come squadra matricola partecipare a campionati amatoriali. Il terzo anno, invece, con i miei compagni di viaggio ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di svoltare, investendo le nostre risorse nel mondo agonistico. L’ultimo anno si sta dimostrando spettacolare e ci sta regalando davvero tante soddisfazioni».

Una scelta che oggi ha dato i suoi primi frutti. «Artefice e timoniere di questa grande impresa è il nostro allenatore Danilo Melis che con dedizione, impegno e passione è riuscito non solo a livello fisico tecnico a ottenere il massimo dalle sue ragazze, ma è riuscito a entrare in sinergia con loro, grazie a un lavoro mentale attraverso il quale è riuscito a cogliere le sfumature caratteriali di ogni singola giocatrice, tirando fuori da ognuna il meglio. Le ha ascoltate, incoraggiate, motivate e spinte a credere nei propri mezzi per abbattere quel muro e superare gli ostacoli».

Il futuro

Ora è il tempo dei festeggiamenti. «Ci godiamo il meritato riposo, qualche giorno di respiro e poi ci rimettiamo al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. Con la stessa umiltà e la voglia di fare dimostrata in questi anni vogliamo raggiungere obiettivi sempre più alti. Un applauso particolare, inoltre, voglio farlo a tutte le ragazze, in particolare alla capitana Valentina Pia per la forza con cui ha spronato il gruppo nei momenti più difficili e intensi».

