L’Anas riapre il ponte di Terramaistus 

Un milione di euro il costo dell’opera, diciassette mesi impiegati per i lavori e cinque rinvii per la consegna. Ieri pomeriggio Anas ha riaperto al traffico il tratto della Statale 196, tra Guspini e Gonnosfanadiga, a seguito della conclusione degli interventi di ripristino del ponte sul rio Terramaistus, all’altezza del chilometro 41.

L’intervento

«Sono state eseguite le prove di carico con due autocarri da 44 tonnellate ciascuno, al fine di valutare la deformazione elastica, che è rimasta all’interno dei parametri previsti dal calcolo e dalla normativa in vigore e pertanto è stato possibile procedere alla riapertura» si legge nel comunicato dell’ente. «È stata effettuata la pavimentazione con lo strato di binder, successivamente verrà messo in opera, a traffico aperto a senso unico alternato, il tappeto stradale definitivo –, dichiara Antonio Giacobbe, funzionario Anas responsabile del procedimento che puntualizza –: per questo motivo sono state tracciate le linee gialle che rappresentano ancora i lavori in corso, come pure le reti arancioni presenti nelle pertinenze della strada. Mancano alcune rifiniture».

La storia

Diciassette mesi di lavori durante i quali la riapertura è stata rinviata per cinque volte con altrettanti comunicati di Anas. Inizio dei lavori il 12 ottobre 2020 «per consentire i necessari interventi di risanamento del cavalcavia. La conclusione dei lavori è prevista entro febbraio 2021». Il 16 febbraio 2021, causa pandemia, però, la consegna slitta «alla prima settimana di agosto». Il 29 settembre 2021, un nuovo comunicato: «il particolare stato della struttura ha messo in luce alcune criticità impreviste che hanno reso necessario ulteriori indagini tecniche. Conclusione a oggi ipotizzabile entro la fine dell’anno in corso». Altra proroga comunicata il 17 dicembre 2021, che «a causa delle continue piogge di fine novembre e prima decade di dicembre, prevede la chiusura dei lavori entro fine febbraio 2022». Consegna poi spostata alla prima settimana di marzo 2022 cui ha fatto seguito il comunicato del 30 marzo scorso: «I lavori verranno terminati tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, ma l’apertura al traffico potrebbe non essere immediata», diceva Anas.