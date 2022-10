L’Anac bacchetta il Comune 

Nessuna figura di comandante di Polizia locale e alcuna rotazione fra gli addetti del Corpo per la copertura del ruolo di “coordinatore”: per l’Anac il Comune d’Iglesias non è in regola con le normative vigenti in materia. La delibera dell’organo Anticorruzione arriva come una sorta “raccomandazione” che precede di fatto una vera e propria sanzione qualora il Comune non si adegui al regolamento e non presenti entro 45 giorni un riscontro tecnico e temporale sulle misure da adottare.

La polemica

«Non è possibile che manchi la figura del comandante da oltre 12 anni e che a svolgere le sue funzioni sia un unico coordinatore scelto dall'amministrazione e seppure sotto la direzione del dirigente del Settore tecnico, l'indicazione è politica. - dichiara il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI), che sull’organizzazione del Corpo di polizia locale ha presentato cinque interrogazioni prima della segnalazione del caso all’autorità preposta - La delibera dell’Anac ha stabilito che la rotazione deve essere attuata e non può essere considerata valida la motivazione di una rinuncia per mancanza di personale. Ho ritenuto di agire in questo modo non certamente per colpire i singoli, ma perché la disorganizzazione del Corpo è sotto gli occhi di tutti e la rotazione è un requisito fondamentale a garanzia di quell'indipendenza e di quell’autonomia, che lo hanno sempre contraddistinto».

Poco personale

L’Anac non ha infatti ritenuto valide le giustificazioni dell’amministrazione, secondo cui la direzione del Corpo è affidata al dirigente del Settore tecnico per via della mancanza di personale e dell’insuccesso delle procedure concorsuali eseguite per reclutare una figura idonea all’incarico e che, quanto alla possibile omessa rotazione degli addetti, i coordinatori sarebbero stati confermati perché ritenuti idonei alle mansioni, per anzianità di servizio ed esperienza professionale.