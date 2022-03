Lampis candidato? «Chissà» 

La voce di una possibile candidatura come sindaco di Arbus dell’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis si fa sempre più insistente nella cittadina ex mineraria, dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio. «Scendere in campo - dice Lampis - è l’invito che in questi giorni mi arriva da diversi miei concittadini. Il mio non è un no, ma neppure un sì. Per un politico, guidare il proprio paese è un gesto di affetto. Sto valutando».

La candidatura

Quelle che Arbus sta vivendo sono ore frenetiche, la caduta del governo è stata una mazzata per tutti. Il paese è incredulo, non si spiega il ritorno alle urna dopo solo 16 mesi dal voto democratico. In mezzo al caos generale, si fa strada il nome di Lampis, già vicesindaco dal 2010 al 2015. «Non ho mai nascosto - afferma Lampis - e non lo faccio neppure adesso il mio sostegno all’ormai ex giunta di Andrea Concas. Mi dispiace, come a tanti della nostra comunità, la cacciata senza darle la possibilità di sentire le sue ragioni o ammissioni di colpe in Aula, la sede istituzionale per mandare a casa un sindaco».

Il centrodestra

«Ora la gente si rivolge a me - continua l’assessore - chiedendomi un impegno diretto. Ne parlerò con i sostenitori del centrodestra. Insieme decideremo. Alla fine l’importante è che prevalga il buon senso. Abbiamo tanti giovani capaci di lavorare per il territorio. Il timore è che il gesto delle dimissioni collettive di maggioranza e minoranza possa aver tolto l’entusiasmo. Chi oggi dice di avere una lista pronta, lo afferma perché era già in combutta da tempo con un pezzo della maggioranza, mentre il resto pensava a lavorare in Comune, chiedendo sostegno alla Regione. Basta dare uno sguardo ai fondi nelle casse del Municipio arrivati in un anno e mezzo». Punta il dito contro «l’invidia di questi risultati» e ammette di essere «dispiaciuto e amareggiato».