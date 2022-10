Lampioni e luci a effetto notte 

Il futuro è green, nel frattempo si brancola nel buio. Nel senso letterale della parola perché a Oristano, in attesa del mega progetto da 12 milioni di euro per l’efficientamento energetico, l’illuminazione pubblica ha più ombre che luci. Dal centro alla periferia, passando per le frazioni, sono numerose le vie dove, al calare del sole la visibilità è ridotta ai minimi termini. E siccome strade e marciapiedi non sempre sono in condizioni ottimali, il rischio capitombolo è dietro l’angolo. Le segnalazioni dei cittadini raccontano di situazioni critiche in via Cagliari, via Solferino, nel quartiere di sa Rodia e di san Nicola.

I disagi

«Capita ogni tanto che intere vie restino per ore senza luce - fa notare l’edicolante all’angolo di via Monte Gonare - è successo nei giorni scorsi prima in via Dorando Pietri, poi in via Gennargentu. Spesso ci sono sbalzi di tensione e si verificano black out temporanei, come accaduto più volte la settimana scorsa». In via Campanelli i lampioni illuminano a stento la nuova rotonda. «È estremamente pericoloso - osservano i residenti - specie ora che è cambiata la viabilità». Dove la luce, seppure fioca, c’è è la vegetazione a ridurre la visibilità. In via Cagliari e via Solferino le piante coprono quasi completamente i pali. Attraversare le strisce pedonali diventa un azzardo in molte aree della città, come confermano i numerosi incidenti che hanno visto protagonisti i pedoni nell’ultimo anno. «A Massama l’illuminazione funziona a intermittenza - lamenta Marcello Serra - a giorni in alcune vie, a giorni in altri».

La Giunta

In Comune il problema è ben noto e si sta lavorando per risolverlo in maniera definitiva. «Non abbiamo risorse per interventi immediati - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete - ma la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica è a uno stadio avanzato». Proprio in questi giorni è stata nominata la commissione che avrà il compito di valutare il progetto proposto dalla società City Green Light, l’unica società ad aver presentato un’offerta entro la scadenza del 6 ottobre. «L’appalto parte da un progetto illuminotecnico che ha tra i suoi obiettivi principali la sicurezza dei cittadini – sottolinea Prevete -. Una rete di illuminazione pubblica efficiente è essenziale per la strade e le piazze, per la sicurezza stradale e infine per la valorizzazione monumentale e paesaggistica». È prevista la sostituzione di oltre 5 mila punti luce e lanterne semaforiche, la sostituzione di 826 sostegni, saranno realizzati attraversamenti pedonali luminosi. Il progetto prevede anche nuova luce per la Torre di San Cristoforo. «Questi obiettivi - conclude l’assessore - si sposano con quello del risparmio energetico che dovrebbe ridursi del 30% rispetto ai consumi attuali, passando dagli oltre 800mila kWh attuali a circa 630 mila kWh attraverso l’ammodernamento degli impianti e l’ampio utilizzo della tecnologia al Led».