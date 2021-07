«L’amore non uccide: la nostra Alessandra  ha incontrato il male» 

Inviata

Maracalagonis. Stretta al cuore. Papà Giulio e mamma Daniela hanno scelto la foto più bella – i capelli sciolti, il sorriso pulito dei vent’anni – l’hanno incorniciata di bianco e ne hanno fatto lo scrigno per i resti della loro bambina. L’hanno portata così all’ultima benedizione: chiusa in un ritratto, protetta dall’abbraccio del padre, un passo dopo l’altro nel vicolo di via Roma fino al portale della chiesa dedicata alla Vergine.

L’omelia

Pochi minuti prima che le campane rintoccassero le 19, don Elvio Puddu ha accolto genitori e nonni per la commemorazione religiosa di Alessandra Piga, la 25enne uccisa a coltellate dal marito proprio un mese fa. «L’amore non uccide e Alessandra è stata ammazzata da chi invocava l’amore. Perché il male è ingannevole, astuto, violento», il parroco ha limato l’omelia fino all’ultimo minuto. «Alessandra ha incontrato una violenza inaudita, il male ha armato la mano di chi le aveva detto ti amo. Il male ha mille volti». Il male oggi, sotto un cielo grigio in una serata di lacrime, ha il volto di Yassine Erroum, il marocchino di 29 anni reo confesso del delitto che ora si trova nel carcere di La Spezia. «Dinanzi a tutto questo, potremmo chinare il capo sconsolati, rassegnarci o cedere al desiderio di vendetta». Scuote il capo Giulio Piga, non è quello che vuole: gli occhi nascosti dalle lenti scure, le mani giunte, in piedi accanto alla moglie che resta immobile, le ginocchia strette sulla seggiolina al centro della piazza. «Serve un modo differente di vivere. Per questo dico a voi donne “difendete la vostra dignità, aiutateci a farvi rispettare nella vostra intelligenza, femminilità, nel vostro corpo”», quasi implora, don Elvio.

Sulle panchine, davanti alle saracinesche abbassate per il lutto cittadino, chiusi tra le transenne della Municipale, decine di compaesani guardano con speranza al parroco ritto sotto il legno della Santissima Vergine degli Angeli. Non è solo. Al suo fianco c’è don Gian Marco, cappellano della Guardia di Finanza che invita i genitori a unirsi nel lutto: «Da soli non riuscirete a portare questo peso, solo insieme potrete farlo. Fatelo in silenzio, perché un cuore che soffre non grida». Ma tacere tanto dolore non si può. «Ale, avevi una vita da vivere e un figlio da crescere. Ora sarai un angelo che da lassù veglierà sul suo bimbo e darà la forza a mamma e papà di andare avanti», è stato l’ultimo saluto della zia Sonia.

No alla violenza

Un istante dopo è toccato alla sindaca Francesca Fadda rivolgere un messaggio alla famiglia e uno al resto del paese. «A voi dico che ammiro la forza con la quale state andando avanti, sappiate che siamo qui per sostenervi. Ma non si può restare in silenzio, per questo chiedo alle donne di denunciare, di non accettare mai la violenza fisica o psicologica. Come Comune cerchiamo di fare la nostra parte, siamo presenti e solo due giorni fa abbiamo inaugurato il centro per la famiglia, ho dedicato idealmente quella giornata ad Alessandra».

Verso casa

La cerimonia è finita, i palloncini bianchi stanno per volare in cielo. Quando don Elvio ringrazia e manda tutti in pace Giulio Piga e Daniela Melis raggiungono il piccolo altare vestito di viola nella piazza di pietra. Mettono in salvo la cosa più preziosa, il quadro con i resti della loro unica figlia. Lo stringono tra il petto e le braccia. Volgono un ultimo sguardo alla piazza e, piegati l’uno sull’altra, vanno via com’erano arrivati: a piedi, con fatica, a passo lento verso casa.

