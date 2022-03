L’amianto come vicino di casa 

Correva l’anno 2003 quando in un censimento ad opera della Asl sugli immobili di proprietà pubblica a rischio amianto, figurava fra gli altri anche un deposito di proprietà del Comune in via Cattaneo. Il tempo è trascorso, le amministrazioni si sono susseguite, l’utilizzo dell’edificio è cambiato, ma l’eternit è rimasto sempre al suo posto. Così come al loro posto sono rimaste le famiglie che abitano a due spanne dai tetti in amianto.

Bomba ecologica

Al civico 37 di via Cattaneo, la famiglia Guidotti-Medda attende da 22 anni (ovvero fin dal primo giorno trascorso nel nuovo appartamento al primo piano) di poter spalancare le finestre e respirare una boccata d’aria pulita: «Senza il terrore che possa essere impregnata dalle polveri d’amianto - specifica Monica Medda - da anni sollecitiamo un intervento e quando vedemmo gli operai lavorare su una parte della copertura, quasi ci credemmo. Gli interventi di rimozione hanno però riguardato soltanto una piccola porzione dalla parte di via Melis De Villa. Invece quella più importante, nel lato di via Cattaneo, è ancora qui, pericolosamente usurata dal tempo, a pochi metri da noi». Gli effetti che possono provocare le polveri delle coperture in eternit sono ben note: «Noi le respiriamo da tanti anni - confessa Monica Medda - e non mi vergogno ad ammettere d’avere paura. Mi aspetto si intervenga definitivamente» . Sulla vicenda presenterà un’interrogazione nel prossimo Consiglio comunale, il consigliere Simone Saiu (FI): « Oltre agli abitanti della zona occorre considerare che la via in questione è particolarmente trafficata, anche da parte degli studenti che si recano a piedi nei vicini istituti scolastici - dichiara Saiu - s olo una parte delle lastre in amianto è stata rimossa».

Il Comune

Eppure in quattro lustri, di promesse se ne sono spese parecchie e pure di tentativi atti ad estirpare quelle obsolete coperture potenzialmente nocive per la salute. Nel 2018 ci si convinse d’essere all’epilogo della vicenda, quando l’amministrazione comunale usufruì dei 40 mila euro di fondi stanziati per la bonifica dalla Provincia. Ma i soldi bastarono soltanto ad eliminare una parte del rivestimento e le operazioni di smaltimento s’interruppero per un motivo ben preciso, spiegato dall’assessore all’ambiente Francesco Melis: «Si è potuti intervenire parzialmente e solo su una determinata porzione perché, trattandosi di un edificio storico, è sottoposto ad un vincolo di tutela - spiega Melis - non possiamo operare sulla struttura solo in parte, perché la legge impone un intervento di ristrutturazione complessivo. Purtroppo i costi che comporterebbe un restauro non rientrano nella possibilità delle casse comunali. L’intervento esigerebbe la spesa di 1 milione e mezzo di euro». Per l’assessore al momento esiste soltanto un’altra possibilità: «Vendere lo stabile. È stato calcolato oltre il milione e 600 mila per l’alienazione del bene».