L’ambulatorio evita lo sfratto 

L’ambulatorio conteso è salvo. La storica sede dell’Igiene pubblica di via Monsignor Virgilio resta, almeno per ora, nelle disponibilità dell’Asl Ogliastra, dopo che il sindaco di Tortolì aveva intimato la restituzione del caseggiato per destinarlo ad altre finalità non meglio precisate. Massimo Cannas aveva messo agli atti un ultimatum rivolto all’Azienda sanitaria: entro febbraio i locali sarebbero dovuti rientrare nel pieno possesso del Comune. Evidentemente, però, le parti sono convenute a nuovi accordi che permetteranno all’Asl di continuare a utilizzare quello che un tempo, mezzo secolo fa, era l’ambulatorio di dottor Eugenio Soro.

La vicenda

Ultimo avamposto di una sanità sempre più concentrata in plessi omogenei, l’edificio di via Monsignor Virgilio è finito al centro di una contesa istituzionale. A metà dicembre, il sindaco aveva trasmesso al Protocollo una lettera con cui informava i vertici della volontà dell’ente di riappropriarsi di quei locali prestati da anni ad attività della sfera medica. Dopo aver ospitato l’ambulatorio di un medico, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, nella struttura l’Asl ha allestito la sede dell’Igiene pubblica. Tuttavia il primo cittadino, rivendicandone la proprietà, ha preteso lo sgombero del caseggiato per successivo reintegro nelle proprie disponibilità: «Il Comune necessità di prendere possesso dell’edificio per destinarlo a servizi di pubblica utilità. Possibilmente entro febbraio per consentire i lavori di adeguamento per le nuove esigenze dell’ente».

Lo scenario

La svolta sarebbe arrivata nei giorni scorsi. Dall’invio di quella nota lo scenario è mutato. Le motivazioni ufficiali non sono state divulgate, ma è verosimile che la Asl abbia chiesto tempo per poter lasciare l’immobile. Nell’edificio al centro della via dello shopping, l’azienda sta valutando l’opportunità di allestire la sede temporanea della guardia medica avendo pianificato un intervento di adeguamento dell’attuale presidio ricavato in un’ala della cittadella sanitaria di via Monsignor Carchero. Al di là della trattativa Asl-Comune, è alta la probabilità che nei prossimi giorni sul territorio avvengano mini rivoluzioni logistiche di alcuni servizi sanitari. Diverse le ipotesi al vaglio dei vertici dirigenziali che studiano soluzioni per concentrare il maggior numero di attività in un unico sito.