L’altra Italia scalpita 

È un'Italia che non fa calcoli, che vuol continuare a sognare e far sognare, un'Italia che, indipendentemente da chi giocherà, vuole stupire ancora. Roberto Mancini medita di mutare qualcosa contro il Galles domani a Roma (arbitrerà il rumeno HaTegan), in palio il primo posto del girone. Guai però chiamare l'Altra Italia quella che scenderà in campo. Può cambiare qualche giocatore ma non lo spirito di gruppo né gli obiettivi, compreso il primato di Vittorio Pozzo, 30 risultati utili di fila: agli azzurri reduci da dieci successi consecutivi e per di più con la porta inviolata, ne manca appena uno.

Chiesa c’è

Nel clan azzurro si punta a far durare l’imbattibilità il più a lungo possibile (e presto si discuterà dei premi che dovrebbero mantenersi sulle stesse cifre di cinque anni fa) come fa capire Federico Chiesa che domani potrebbe subentrare dal 1' a Insigne: «Deluso per non essere stato finora titolare? Si spera sempre di giocare ma accetto le decisioni del ct, ho tanta voglia di lasciare il segno», dice. «Facciamo bene tutti a sognare. Siamo qua per arrivare fino in fondo - ha rimarcato Chiesa -. Per riuscirci dovremo superare le avversarie più forti ma noi siamo arrivati a un punto di maturità tale da potercela giocarcela con tutte, merito di Mancini. Nessuna paura, solo desiderio di verificare a che livello siamo».

I dubbi

Non sarà facile per il ct metter le mani su una squadra che sta funzionando a meraviglia tuttavia un po' di turnover s'annuncia inevitabile, avendo anche già in tasca il passaggio agli ottavi: quindi nel confermato 4-3-3 finora rivelatosi produttivo Acerbi sostituirà Chiellini e il giovane Bastoni potrebbe farsi trovare pronto per far rifiatare Bonucci, a sinistra Emerson avvicenderà Spinazzola e Toloi potrebbe fare altrettanto con Di Lorenzo a destra in attesa del recupero di Florenzi (anche ieri il giocatore ha lavorato a parte). Il più atteso è Verratti reduce dai 50' in partitella giovedì con i Primavera della Cremonese e ormai ristabilito dall'infortunio al ginocchio anche se la condizione fisica non può essere ancora al 100%: Mancini valuterà se impiegarlo a sinistra spostando lo scatenato Locatelli a destra al posto di Barella, mentre l'intoccabile Jorginho dovrebbe partire ancora titolare. In avanti scalpita Belotti per Immobile, cinque gol nelle ultime cinque gare, anche se nelle esercitazioni di ieri il ct ha confermato il solito tridente Berardi-Immobile-Insigne. Comunque sia cinque cambi, dall'inizio o con staffette a match in corso sono previsti.

