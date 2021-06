«L’alga tossica c’è ancora» 

Vongole in acqua e barche ormeggiate. Per i pescatori di Marceddì l'incubo iniziato più di due settimane fa continua. Ieri la Assl di Oristano ha comunicato agli operatori il risultato delle analisi effettuate lo scorso 19 maggio sui mitili: l’alga velenosa c’è ancora.

Ciò vuol dire quindi che lo stop alla pesca a Corru S’ittiri, nella terza peschiera e nella zona della torre vecchia è ancora valido. «A questo punto non ci rimane che attendere i risultati dei prelievi effettuati il 31 maggio - spiega il presidente del Consorzio Pesca Antonio Loi -. Abbiamo perso circa 150 mila euro di fatturato. Ieri abbiamo chiesto un aiuto alla banca per poter pagare le bollette e gli stipendi a chi si occupa della contabilità. Non so se dopo questo blocco riusciremo a rialzarci».

Il blocco della pesca

A fermare la raccolta, il confezionamento e la vendita di tutti i mitili, lo scorso 19 maggio, è stato il servizio veterinario dell’Ats. Le analisi effettuate il 12 maggio sulle vongole di Marceddì da parte dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna hanno evidenziato la presenza di “biotossine alcali liposolubili”. Motivo per il quale la pesca è stata improvvisamente bloccata. Come anche lo stabulario inaugurato un mese fa. Il divieto di pesca è stato disposto con un'ordinanza specifica anche dal sindaco di Terralba Sandro Pili.

La Assl

Ieri la Assl di Oristano ha raggiunto gli operatori a Marceddì. «Prima ci hanno comunicato l'esito delle analisi sulle vongole - spiega Loi - poi ci hanno spiegato che per precauzione non è possibile ancora raccogliere neanche le cozze. Stiamo perdendo tantissimi soldi. Ci hanno detto però che probabilmente i prossimi esiti saranno a nostro favore».

Il centro di ricerca

Le analisi sulle vongole effettuate dall'Istituto zooprofilattico della Sardegna sono state poi inviate al Centro di ricerca marino di Cesenatico: «Per noi si tratta di un’alga abbastanza frequente» fanno sapere telefonicamente. Sostiene i pescatori il Comune di Terralba: «L’amministrazione fin da subito si è messa in contatto col Consorzio per valutare ogni azione possibile per supportare i pescatori nell’affrontare l’improvvisa situazione», spiega il sindaco Sandro Pili. Sulla mancata pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio del Comune Pili conclude: «Nessun mistero. Non è stata pubblicata poiché di natura specifica e non generica diretta alla collettività».

