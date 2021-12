L’albero s’illumina, adesso è Natale 

La pioggia ha concesso una tregua nel momento giusto e così centinaia di persone, alle 18 in punto, hanno potuto mettere via gli ombrelli e prendere in mano gli smartphone per immortalare l’accensione del grande albero di Natale allestito in piazza Porta Terra. È stato il sindaco Mario Conoci a inaugurare l’installazione che caratterizzerà le festività algheresi: una struttura di 18 metri di altezza, intitolata “Un Pensiero per Te”, ideata dal flower interior designer Tonino Serra con gli studenti del liceo Artistico di Alghero. «Le bellissime stelle di diverso diametro rappresentano la “ricchezza” della Riviera del Corallo – ha spiegato l’artista – mentre il turchese è dedicato ai riflessi del colore del mare, con un’armonia cromatica ispirata allo stemma araldico della città di Alghero».

I messaggi

I ragazzi hanno invece affidato i loro pensieri a piccole strutture rotonde. Messaggi di pace, armonia e speranza. La musica della Funky Jazz Orchestra ha fatto da sottofondo e tra le vie dello shopping, addobbate con luci led e lustrini, si respirava aria di festa. I commercianti hanno offerto un brindisi con i vini della Cantina di Santa Maria La Palma. Cin cin e sconti sugli acquisti per convincere residenti e ospiti a entrare nei negozietti del quartiere antico per un progetto nato dalla collaborazione tra il Centro commerciale naturale “Al Centro Storico”, l’azienda vitivinicola e l’istituto Alberghiero. Appuntamento tutti i mercoledì di dicembre: ogni acquisto verrà celebrato con un brindisi.

Il programma

Domani, invece, dalle 19 lo spettacolo musicale C oros : in alto i cori, in alto i cuori , dedicato al canto corale sardo, con i gruppi Baratz Villassunta, Logudoro di Usini e il coro Villanova. Daniela Riu, presidente del centro commerciale naturale di Alghero, sottolinea che la partnership con la Cantina di Santa Maria La Palma si inserisce in un più ampio piano d’azione nato per « promuovere il commercio locale e la bellezza del centro storico. Vogliamo invitare gli algheresi, e non solo, a vivere il cuore della città per aiutare l’economia e riscoprire i negozi della rete». Al vecchio mercato civico, infine, un “Brindisi rosa”, curato dalla delegata regionale Nadia De Santis dell'associazione nazionale “Vino Rosa Italiano”.