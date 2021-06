«L’agroalimentare tiene ma la pandemia ha fermato la ripresa» 

Proprio nel momento in cui si stava registrando una ripresa, la pandemia ha investito anche la Sardegna facendola indietreggiare e aumentando le differenze tra alcuni settori e categorie. Per esempio, si sono acuite le differenze di genere sul fronte economico.

Sono alcuni dei contenuti che emergono dal 28° Rapporto Crenos che sarà presentato domani alle 10.30 nell’Aula A della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari in via Sant’Ignazio 76 (per partecipare in presenza è necessario registrarsi entro le 17 di oggi al link sul sito dell’ateneo oppure lo si potrà seguire su Facebook e Youtube). Il Centro di ricerche economiche nord-sud analizza le tendenze dell’economia sarda alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi e indica anche le prospettive per il futuro, in particolare in vista delle nuove politiche da proporre nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. A illustrare il rapporto Crenos (il centro ora è diretto da Anna Maria Pinna) sarà il docente di Economia politica dell’Università di Sassari Gianfranco Atzeni, che poi lascerà spazio a un dibattito con imprenditori e docenti.

Professor Atzeni, cosa emerge in generale nel rapporto 2021 rispetto agli anni pre-Covid?

«Lo stop alle attività produttive giunge in Sardegna dopo un 2019 di timida ripresa in cui l’Isola è prima per crescita tra le regioni italiane. Tuttavia, il dato positivo si colloca in un quinquennio in cui la crescita media è circa zero. Sarà interessante scoprire domani la posizione dell’Isola nella classifica per Pil delle regioni Ue».

Quali i settori maggiormente colpiti dalla pandemia?

«Turismo, servizi alle imprese, commercio e industria sono i settori più colpiti. Nel rapporto facciamo una prima stima della dimensione della recessione nel 2020 e, come vedremo nella presentazione, i dati sono poco incoraggianti».

Le differenze di genere e di conoscenza si sono acuite?

«Esatto, questo è secondo noi il tema su cui approfondire la discussione. La pandemia, come si sa, ha fatto emergere, non solo in Sardegna ma in tutte le regioni europee, alcune fragilità. Nel rapporto approfondiamo il tema della relazione tra la diffusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e il rischio di entrare in condizioni di povertà, mostrando che per alcune fasce di età e categorie questo rischio aumenta, mentre per altri diminuisce. La pandemia ha fatto emergere rischi più forti, in particolare per le donne con bassa istruzione».

Anche nell’Isola, tra piccoli centri e città, si acuiscono le differenze?

«Sfatiamo il mito che piccolo e agile è meglio. Non stiamo parlando di Zola che si muove in area di rigore, ma di imprese che devono navigare in un mare in tempesta. L’Istat propone un indice di rischio territoriale che tiene conto della dimensione delle imprese, di quante sono impegnate in settori ad alta intensità di conoscenza e di quelle colpite da chiusure (per esempio il settore alloggio e ristorazione). Mostreremo in quali punti della regione il sistema economico sardo è più fragile e indicheremo quale tipo di idea di sviluppo espone a rischi più alti».

Dal 2020 è venuto meno il traino del turismo, quali settori ne risentono di più?

«Le prime stime mostrano che il settore più colpito dopo il turismo è quello dei servizi di supporto alle imprese. L’agroalimentare sembra tenere e così anche il lattiero-caseario, che regge bene nel 2020 dopo un buon 2019».

Su cosa puntare per far ripartire l’Isola e quali proposte inserire nel Piano di rilancio e resilienza?

«Come vedremo nel rapporto dedichiamo un intero capitolo ai fattori di competitività, cioè gli ingredienti principali che favoriscono lo sviluppo delle attività. Ci sono dati, per esempio su istruzione e formazione, ancora poco incoraggianti. Il punto non sono tanto le proposte per il Pnrr, ma la capacità del sistema di realizzarle: per questo domani diremo quali sono i requisiti su cui la Sardegna deve puntare per sperare nella ripartenza».

