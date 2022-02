L’agriturismo per rilanciare l’Isola 

I primi segnali di ripresa ci sono stati già nei primi nove mesi dell'anno scorso: secondo l’Istat, in Sardegna si è avuto un 62,8% di incremento delle presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere (contro un +22,3% nazionale). Rispetto al periodo prepandemico, ad aver recuperato maggiormente è stato il segmento del turismo nazionale, con una differenza rispetto al 2019 che non supera il 10,3%, mentre le presenze straniere, nonostante abbiano registrato un'ottima crescita (pari al 131,8%), restano sempre complessivamente vicino alla metà rispetto ai livelli pre-crisi sanitaria (54%).

Il lungo periodo di pandemia per il Covid-19 ha ridotto in modo consistente le presenze turistiche in Sardegna e ha, inevitabilmente, provocato gravi danni economici anche agli agriturismo. Secondo i dati contenuti nell’ultimo dossier del Centro studi della Cna regionale, nel triennio 2017-2019 si era sfiorata una crescita del 27,2% delle presenze in questo tipo di strutture (a fronte di un +16,5% nazionale), che è stata però poi vanificata dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, facendo registrare un crollo del 44% (-34,4% di media nazionale).

Il lungo periodo di pandemia per il Covid-19 ha ridotto in modo consistente le presenze turistiche in Sardegna e ha, inevitabilmente, provocato gravi danni economici anche agli agriturismo. Secondo i dati contenuti nell’ultimo dossier del Centro studi della Cna regionale, nel triennio 2017-2019 si era sfiorata una crescita del 27,2% delle presenze in questo tipo di strutture (a fronte di un +16,5% nazionale), che è stata però poi vanificata dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, facendo registrare un crollo del 44% (-34,4% di media nazionale).

La discesa in classifica

Se prima della pandemia l'Isola poteva vantare la terza posizione a livello nazionale per incremento delle presenze nelle aziende agrituristiche, preceduta solo dal Piemonte (+93,6%) e dalla Puglia (+29,6%), successivamente è finita al terz’ultimo posto, con risultati migliori solo di Campania (-54,8%) e Sicilia (-48%).

Timida ripresa

I primi segnali di ripresa ci sono stati già nei primi nove mesi dell'anno scorso: secondo l’Istat, in Sardegna si è avuto un 62,8% di incremento delle presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere (contro un +22,3% nazionale). Rispetto al periodo prepandemico, ad aver recuperato maggiormente è stato il segmento del turismo nazionale, con una differenza rispetto al 2019 che non supera il 10,3%, mentre le presenze straniere, nonostante abbiano registrato un'ottima crescita (pari al 131,8%), restano sempre complessivamente vicino alla metà rispetto ai livelli pre-crisi sanitaria (54%).

Le soluzioni possibili

Secondo Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna Sardegna, è il monento di mettere in campo strategie concrete ed efficaci: si deve favorire la destagionalizzazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione e la diversificazione dell’offerta. Questo, accompagnato da una soluzione strutturale per la continuità territoriale aerea, potrebbe rappresentare la soluzione per rilanciare un comparto in grado di trainare anche tutto il resto del sistema turistico regionale. «È ragionevole ritenere che, con il progressivo superamento di difficoltà e incertezze negli spostamenti nazionali e internazionali», evidenziano Tomasi e Porcu, «il settore turistico tornerà a rappresentare uno dei principali motori di crescita dell’economia regionale, assegnando al comparto agrituristico un ruolo da non sottovalutare, come avvenuto negli scenari precrisi.

Sempre più apprezzati

All’origine del crescente apprezzamento per questa nicchia di mercato c’è lo sviluppo del turismo esperienziale, molto di frequente declinato in chiave ambientale ed enogastronomica: sono ambiti strategici riconosciuti nelle politiche di rilancio individuate nel Pnrr nazionale. Tra i vari segmenti di offerta, l’agriturismo è quello che più si presta a offrire ai suoi ospiti un contatto diretto con un vissuto reale, quello di un'azienda agricola, costituendo per sua natura un punto di osservazione privilegiato sulle tecniche di coltivazione tipiche e le tradizioni enogastronomiche locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata