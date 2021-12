L’agonia del Pronto soccorso 

«Quella nota non cambia la nostra protesta. Le dimissioni sono confermate, a meno che non arrivino davvero rassicurazioni entro il 21 dicembre: come minimo servono 4 nuovi medici». La voce è ferma, respinge al mittente le parole della commissaria della Assl di Nuoro, Gesuina Cherchi («Una dottoressa resta, sarà possibile continuare a garantire i turni nel Pronto soccorso fino al 31 dicembre»). Ma i medici della prima linea dell’ospedale San Francesco non indietreggiano: «Siamo rimasti in 7, sono 5 invece quelli che fanno le notti: la situazione è insostenibile. Lavorare così è pericoloso per noi e per i pazienti. Ecco perché abbiamo rassegnato le dimissioni per giusta causa».

Caos totale

I medici-eroi stanno per gettare la spugna. La voglia di parlare è tanta, il rischio di sanzioni disciplinari impone l’anonimato. Adesso, però, la misura è colma. «Da mesi nel Pronto soccorso chiedono un reintegro dell’organico» dichiara Maria Giobbe, presidente provinciale dell’Ordine dei medici. «Stiamo parlando del primo filtro, del reparto che accoglie il paziente da ospedalizzare. Non può assolutamente rimanere scoperto. I dirigenti in servizio non possono reggere l’ingente flusso quotidiano di pazienti. La chiusura del Pronto soccorso porterebbe alla paralisi di tutto l’ospedale».

Esodo di massa

Il documento è stato inviato per posta elettronica certificata. Dimissioni di gruppo recapitate in contemporanea all’assessore alla Sanità Mario Nieddu, al commissario di Ats Massimo Temussi, alla commissaria della Assl locale Gesuina Cherchi. «In pianta organica dovremmo essere 18 medici, invece siamo solo 7 a coprire turni assurdi», svelano dal pianterreno dell’ospedale. «er evitare le dimissioni chiediamo che arrivino almeno 4 innesti, in modo da essere sempre 2 per turno».