L’affitto in nero va in vacanza 

«Tremila e cinquecento euro, troppo? Facciamo tre mila a settimana». Normalmente un appartamento sugli 80 o 100 metri quadrati a Torregrande, senza piscina e non sempre vista a mare, costa intorno a queste cifre. Troppo? Il mercato quello offre: prendere o lasciare. Nove su dieci prendono e non tutti, da quel che si dice tra una passeggiata e l’altra sul lungomare, sottoscrivono il contratto libero o a canone concordato col regime facoltativo a cedolare secca che sia: vale la parola.

Le tariffe

Il mercato degli affitti del residenziale, dopo lo stop dovuto al Covid, ha ripreso a girare con il tutto esaurito tra luglio e agosto e una coda niente male a settembre. «Ad averne di appartamenti e case indipendenti. Il fatto è che non ce ne sono in città e meno che mai a Torregrande – spiega Roberto Corriga, titolare dell’agenzia immobiliare “La pecora nera” tradizionalmente specializzata nelle locazioni – Il motivo in buona parte è dovuto al sistema di tassazione, quello a canone concordato non regge, è decisamente fuori mercato». La domanda ormai si colloca tre volte oltre l’offerta e così per una semplice legge economica l’affitto aumenta. A Torregrande si affitta di settimana in settimana per un prezzo che oscilla tra i 2.700 e i 3.000 nei mesi estivi. In quei pochissimi casi in cui invece si opta per una locazione annuale rinnovabile, la quotazione sfiora gli 800 euro al mese per un appartamento trilocale.

Le difficoltà

«Il problema vero, a parte la penuria di appartamenti, è il sistema della tassazione a cedolare secca che parte da valutazioni dell’immobile assolutamente fuori mercato e che, nonostante le agevolazioni fiscali, non è ritenuta soddisfacente da parte dei proprietari – sostiene Pasquale Carboni, agente immobiliare – Così molti lasciano il canone concordato per sposare il “normale” che costa di più in termini fiscali ma che alla fine rende di più. Quanto possa incidere il nero nessuno può dirlo, che esista è certo tanto più quando la domanda è scarsa e ancora di più lo è con il ritorno in grande stile alla normalità». Roberto Corriga aggiunge: «Le quotazioni del residenziale che stanno alla base del regime fiscale a cedolare secca sono lontanissime dai valori di mercato – sostiene - ad esempio se l’offerta di mercato ruota attorno a 500 euro, il canone concordato invece quota 250/350. È evidente che il proprietario si fa quattro conti e opta per il regime libero. Il sistema va rivisto».