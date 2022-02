L’aeroporto punta alle cifre pre Covid 

«Arrivano segnali positivi dall’aeroporto di Alghero, ci sono tutti i presupposti per arrivare a superare i numeri del 2019, di pre-pandemia». Dal terminal Riviera del Corallo, in realtà, ancora nessuna notizia ufficiale, ma è il sindaco Mario Conoci ad annunciare che quella in arrivo si preannuncia come una stagione straordinaria, sotto l’aspetto dei collegamenti aerei: «Ho avuto un incontro con i vertici Sogeaal – spiega il primo cittadino – e mi hanno informato di una ripresa massiccia di collegamenti e frequenze». Ryanair di sicuro apre all’Irlanda e, dopo il volo per Dublino, schiera un Boeing per Cork a partire dal primo di giugno. Nel sito della compagnia low cost i biglietti sono già in vendita. Il vettore, svela il sindaco, ha pianificato anche un collegamento per Bordeaux, mentre è data quasi per certa la nuova rotta per Oslo-Torp.

Rotte europee

Restano confermate le tratte internazionali per Marsiglia, Vienna, Katowice, Lisbona, Charleroi, Londra, Barcellona, Madrid e Bratislava, a cui si aggiungono le nazionali per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Treviso. «Arriveremo a superare le 70 frequenze settimanali con tutta Europa, – aggiunge Conoci – mentre si rinnova la collaborazione con la Rete Metropolitana che è sempre al fianco del nostro aeroporto». C’è l’impegno per riattivare le tratte con la Germania, mercati a cui gli operatori turistici guardano con molto interesse.

Gli operatori

Abbastanza soddisfatte le associazioni di categoria, anche se avrebbero preferito essere coinvolte maggiormente nella scelta delle destinazioni. Il riserbo tenuto in questi anni su quanto accade all’interno dell’azienda più importante del territorio è spesso motivo di malumori. «Sarebbe auspicabile nel prossimo futuro, – commenta Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari – che la società di gestione dell’aeroporto di Alghero imparasse a comunicare più tempestivamente con le associazioni di categoria in qualità di portatori di interesse e a sfruttare la leva e la sponda che le associazioni possono offrire, magari comunicando in maniera programmatica quali sono le destinazioni che si intendono incentivare». Ma non solo. Secondo Enrico Daga, vice presidente della Confesercenti, «il vero salto di qualità quest’Isola lo farà quando gli aeroporti non saranno considerati come terminal di un singolo territorio – dice - ma le porte di accesso di una Regione, di un’area più vasta. Quando questi aeroporti saranno collegati da un sistema ferroviario e viario all’altezza di una destinazione turistica moderna».