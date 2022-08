L’aeroporto che non dorme mai 

Oltre seicento caffè, serviti nel bar che accoglie i viaggiatori nella hall centrale, dalle prime luci dell’alba alle 11.30. Un volo in arrivo ogni mezz’ora, più passeggeri agli sbarchi che ai gate di partenza e nessuna coda al check-in.

È un giorno di ordinaria amministrazione al Costa Smeralda, a una manciata di giorni da Ferragosto, nel mese più caldo dell’anno le cui previsioni per i volumi di traffico nello scalo olbiese si prospettano roventi. Solo giovedì sono atterrati settanta aerei: ultimo arrivo alle 23, la prima partenza alle 6.

Dormitorio improvvisato

Non dorme mai, il Costa Smeralda, e in linea di massima sostiene il via vai incessante di turisti da tutto il mondo. Anche quando, come è capitato l’altra notte, compagnie come Wizzair cancellano i voli e c’è da allestire con urgenza una specie di foresteria nello scalo.«L’aerostazione sta reggendo bene, nonostante luglio da super record. E le previsioni per tutto agosto sono molto interessanti», commenta il direttore commerciale non aviation Geasar, Lucio Murru. Tra arrivi e partenze, da ieri e fino al 22 agosto transiteranno 250mila passeggeri e i voli previsti sono 1.800. «Il nostro aeroporto è molto ospitale: in Europa è ai vertici della classifica per preferenze degli scali da parte dei vettori», aggiunge Murru.

I passeggeri ingannano l’attesa tra le vetrine e i servizi del centro commerciale, oltre duemila metri quadri. «I nostri passeggeri hanno un alto profilo socio-economico per l’influsso della Costa Smeralda», afferma Murru. E conclude: «Nell’aeroporto convergono una serie di fattori che contribuiscono a far sì che i passeggeri non siano solo in transito ma disponibili agli acquisti e, in questa stagione, tutti gli esercizi commerciali, prima la libreria ma anche i negozi di abbigliamento, stanno funzionando molto bene».