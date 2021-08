Ladro di auto scoperto dalle telecamere 

I carabinieri sono riusciti a risalire al presunto ladro che il 21 agosto scorso avrebbe rubato l’utilitaria di un pensionato di 83 anni parcheggiata in strada a Monserrato. Una soddisfazione a metà però per la vittima che, al momento, non ha riavuto indietro la sua auto. A inchiodare il presunto responsabile, un disoccupato di 39 anni di Selargius, sono state le immagini girate da una vicina telecamera di sorveglianza che lo avrebbero inquadrato mentre armeggiava attorno alla macchina. Gli investigatori hanno studiato il filmato e sono convinti di aver trovato l’uomo giusto, tanto che hanno già inoltrato una prima informativa alla Procura della Repubblica: ora il pubblico ministero di turno valuterà come procedere e se far sentire l’indagato, che avrà così la possibilità di fornire la sua versione. Per il momento il disoccupato è accusato di furto aggravato.

Il blitz notturno

Tutto è accaduto sabato scorso quando, la Fiat Panda è stata portata via da sotto dell’anziano proprietario il quale, appena si è accorto del furto, è corso in caserma per denunciare l’accaduto. La speranza era recuperare subito il veicolo, necessario per gli spostamenti in città e per eventuali urgenze. I militari dal canto loro hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo la testimonianza di chi ha attività nella zona (e non solo) ricostruendo con pazienza quanto accaduto la notte precedente.

La denuncia

Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel rione in cui vive il pensionato: i fotogrammi hanno consentito di risalire al 39enne di Selargius, al quale è stato contestato il furto della Panda. Ora si cerca di recuperare l’auto. I militari hanno eseguito diversi controlli sul territorio, e hanno fatto visita anche al cortile di un’abitazione privata. Della Panda però nessuna traccia. Nella notte i militari hanno portato avanti un vasto servizio mirato proprio alla prevenzione di reati, compresi i furti di auto che negli ultimi tempi sarebbero notevolmente diminuiti.

