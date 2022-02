Ladri scatenati, due furti in 48 ore 

Ci hanno preso gusto i ladruncoli che tra mercoledì e giovedì notte oltre a raccattare i pochi soldi, forse qualche migliaio di euro in totale, hanno danneggiato la cassa e le porte del punto vendita “Vicino a te” del gruppo Frongia in via Versilia a Torangius. Due colpi, uno dopo l’altro nel giro di due notti hanno lasciato il segno non soltanto nel market ma anche nei residenti nel quartiere. Immediata la segnalazione in Questura, subito sono scattate le indagini per cercare di individuare i responsabili che, alla mano troppo facile aggiungono la tracotanza di chi pensa di farla franca facendo il bis. Anzi il tris visto che tre mesi fa avevano visitato il punto vendita del gruppo Frongia portando a casa anche allora una cifra modesta.

Il colpo

In settimana due visite con una sfrontata alterigia delinquenziale che sconcerta e preoccupa ma che, dall’altro versante, triplica l’attenzione e gli sforzi delle forze dell’ordine. I ladri hanno seguito lo stesso copione e forzata la serratura dell’ingresso, si sono diretti subito al registratore di cassa per cercare di portare via i soldi. Poi si sono dileguati nel buio, facendo perdere le proprie tracce e portandosi via un bottino piuttosto magro.

Le indagini

Ieri mattina i dipendenti per la seconda volta hanno trovato l’amara sorpresa e subito è scattato l’allarme. Il capo della Mobile Samuele Cabizzosu non si sbilancia, le indagini sono in corso ma sembra di cogliere un cauto ottimismo. Le analisi della polizia scientifica, all’opera anche ieri nel punto vendita di via Versilia, le telecamere e le attenzioni su alcuni personaggi potrebbero risultare determinanti per chiudere il cerchio e incastrare i responsabili.