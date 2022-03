Ladri per necessità, boom di casi 

Il pacchetto di merendine, confezioni di pasta e prosciutto, abbigliamento: sono alcuni dei prodotti preferiti dai ladri. Per ora non è ancora una situazione allarmante, ma i furti per necessità sembrano in aumento. Le denunce non sono molte anche perché spesso i titolari di supermercati, negozi e botteghe rinunciano a presentare la querela e, a volte, sorprendono direttamente i ladruncoli facendosi restituire la refurtiva e lasciando andare chi ha rubato magari per bisogno. Ma nelle ultime settimane sembrano aumentati anche i furti di altro tipo: quelli di ragazzini che portano via capi d’abbigliamento di marca perché non se li possono permettere, quelli commessi da chi poi rivende la refurtiva per potersi acquistare le dosi di droga. E a Sant’Avendrace e Santa Gilla cresce la preoccupazione per una serie di colpi avvenuti nelle ultime tre settimane in negozi e attività commerciali.

L’escalation

I più colpiti sono i punti vendita della grande distribuzione. Mettono nel conto delle spese, furti e merce danneggiata (confezioni aperte, prodotti consumati all’interno del supermercato) e investono risorse per il sistema di sorveglianza, per evitare furti pesanti per le casse della società. Polizia e Carabinieri vengono chiamati quando si è davanti a casi particolari: e per il ladro scatta al massimo una denuncia. Molti piccoli furti sfuggono al controllo, altri vengono scoperti e, una volta recuperata la merce, il responsabile viene lasciato andare. Dati ufficiali non esistono ma si respira un incremento di questa tipologia di furti in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, con l’aumento dei prezzi. E chi non arriva nemmeno a metà del mese, a volte decide di provare con i furti. Nonostante ci siano Caritas e altre associazioni che donano cibo e acqua.

L’abbigliamento

La scorsa settimana ci sono stati diversi furti di abbigliamento in negozi e centri commerciali. C’è chi è arrivato anche a rubare un pigiama. E chi ha provato il colpo grosso, arraffando un giubbino da quasi trecento euro. On questo caso i responsabili sono stati fermati e denunciati. Si trattava di giovani, poco più che maggiorenni. «Non avendo la disponibilità economica per acquistare capi di marca», fanno sapere dagli uffici della questura e dal comando provinciale dei carabinieri, «provano con i furti. Un modo per poter indossare abbigliamento alla moda che non potrebbero permettersi». E ci sono poi i furti di merce particolare: zafferano, lamette per la barba, confezioni di prodotti di bellezza. Questi, rivenduti nei mercati illegali, permettono a chi ha rubato di avere il denaro per poter acquistare le bustine di droga.